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加州萬眾矚目的「億萬富豪資稅」公投案（即第40號提案，Proposition 40），最終統計以53％反對、47％贊成遭加州選民否決。這場圍繞著「向超級富豪課稅」的公投大戰，不僅催生了科技巨頭前所未見的金權動員，更成為進步派與溫和派民主黨人之間的政治戰場。不過，提案團體已經準備捲土重來，強調這次公投不過只是第一回合。根據《美聯社》報導，第40號提案原規劃針對淨資產超過10億美元的加州居民，一次性課徵5％的財富稅。所得稅收的大部分預計用於填補聯邦政府對醫療保健撥款的削減，另有10％將撥給教育與食品援助計畫。主要支持該提案的美國服務業國際工會醫療保健工人分會（SEIU-UHW）指出，由於聯邦政府預計在未來五年內削減約1000億美元的醫療資金，該項新稅實屬維持加州醫療體系運作的必要手段。此提案亦被視為全美近年對進步派經濟理念的最大規模測試，不僅是由薪資所得課稅，而是直接鎖定富豪的核心資產與投資進行課稅。提案落敗後，支持公投的陣營隨即發表聲明強調，「買下選舉並不等於贏得辯論。億萬富豪們或許在投票箱前買到了一時的勝利，但他們買不到這場辯論的終結，這只不過是第一回合」。支持者們表示，若未來醫療保健權益持續受到威脅，他們計畫在2028年將相關條款重新送上公投。美聯社選民調查（AP Voter Poll）顯示，加州選民在此議題上展現出顯著的年齡與收入斷層。30歲以下的年輕選民多數對第40號提案投下贊成票；然而在65歲以上的老年選民中，約有高達七成選擇投下反對票。年收入低於10萬美元的家庭中，約有一半選民支持課稅；但在年收入達10萬美元或以上的選民中，則是接近六成反對。比較令人意外的是，包含「計劃生育協會」（Planned Parenthood）與加州醫學會（CMA）在內的部分傳統民主黨盟友，最終亦加入反對陣營。除了擔憂稅款分配機制外，他們更害怕富豪出走潮將重創極度仰賴高收入戶所得稅的加州財政體系。反對陣營聯合聲明直言，「第40號提案是一場針對加州經濟的魯莽實驗，完全忽視了其可能帶來的損害」。這場公投同時將加州州長紐森推向風口浪尖。紐森並不支持第40號提案，他主張單一個州施行財富稅只會讓加州陷入競爭劣勢，他個人僅支持在全美範圍內針對淨資產逾1億美元者課徵聯邦最低稅率。隨著紐森被視為2028年民主黨總統大選的熱門人選之一，第40號提案的支持者近期已開始在新罕布夏州、新墨西哥州及維吉尼亞州等初選早期投票州投放電視廣告，針對紐森反對富豪稅的立場進行猛烈抨擊。公投雖然結果已經出爐，但有關財富重分配、所得不均等議題，勢將持續成為美國政壇攻防的核心焦點。