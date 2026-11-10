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國道馬拉松共5大組別！菁英馬拉松總獎金增逾7成

▲2027國道馬拉松共釋出9000個參賽名額，其中競速菁英馬拉松組總獎金提高至新台幣40萬元。（圖／中華民國路跑協會）

2027年3月7日開跑！完整路線國道五股－汐止高架段

南山人壽臺北國道馬拉松賽事資訊

臺北國道馬拉松停車資訊

▲臺北國道馬拉松停車資訊。（圖／中華民國路跑協會）

2027南山人壽臺北國道馬拉松將於2027年3月7日在國道高架道路登場，報名於11月10日下午2時正式開放。本屆共釋出9000個參賽名額，其中競速菁英馬拉松組總獎金提高至新台幣40萬元，較去年大幅增加；此外，賽事也推出大專院校接力組，號召各校好手組隊參賽，讓國道成為校際競速舞台。本屆賽事共分為競速菁英馬拉松、飆速半程馬拉松、四人驅動接力一般組、四人驅動接力健康企業組，以及大專院校接力組。競速菁英馬拉松組總獎金從去年的23萬4千元提高至40萬元，增幅超過7成，女子組競賽門檻也適度放寬，該組限額500人。由於賽道位於國道高架路段，必須配合道路管制及用路人通行需求，馬拉松組選手須在4小時內完賽，逾時就必須搭乘「回收車」直達終點。據了解，這也是全台關門時間相當嚴格的馬拉松賽事之一。四人驅動接力組去年首度推出，今年再度登場，每隊由4人組成，首棒須由女性擔任，每人約跑5公里。大專院校4×5,000公尺接力組限量30隊，無論是各校長跑隊，或是熱愛跑步的大學生，都有機會組隊參賽；一般組則歡迎跑團、親朋好友揪團挑戰，健康企業組也鼓勵企業同事組隊參與。2027南山人壽臺北國道馬拉松已於今（10）日下午2時開放報名，想挑戰國道特殊賽道的跑者，可把握報名機會，提前規劃訓練，為明年3月7日的賽事做好準備。競賽日期：2027年3月7日（日）競賽地點：中山高速公路五股－汐止高架段指導單位：臺北市政府主辦單位：中華民國路跑協會協辦單位：交通部高速公路局、臺北市政府體育局競速菁英馬拉松組：亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣站