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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（10）日透過社群公布原住民族政見，包含增設文化健康站、設立原民文化交流基地、提高原住民返鄉參加歲時祭儀交通費及族服補助、提供更友善市民陳情服務、推動全民原教及支持原民事業，期許將台北打造成多元共融的都市原住民城市，讓原民可以在台北安家、和原鄉保持連結。沈伯洋日前曾合體原民議員候選人林家豪舉辦茶會，了解原民需要，近日也出席與林家豪在活動中表達對原民的支持與關心，穿著族服的林家豪也致贈沈伯洋一件泰雅族披肩，兩人一同宣示會持續為原民權益服務，8日出席台北大洋流活動也針對原民，簡短提出相關政見。沈伯洋指出，原住民政策從全齡照顧、文化紮根、平等共榮三大理念出發，期待由市府成為族人的靠山，將台北打造成多元共融的都市原住民城市，讓族人有資源、有空間，能自己決定身份認同與文化如何在城市裡延續，更可以在台北安家、和原鄉保持連結，平常就有機會使用自己的語言，想回部落時也有一條好走的路。沈伯洋說明，擴增目前僅有一站的文化健康站，優先在內湖、文山、士林及北投建設，和教會、同鄉會等在地組織合作，提供懂族人文化的長照、共餐與心理支持，也為孩童安排文化陪讀和課後照顧，達成全齡照顧及文化傳承目標；並整合市府場館，優先在文山、士林、內湖設立以原民文化交流基地，讓青年平常就有地方說族語、做工藝、辦活動，也讓原民創業團隊有空間交流與發展。沈伯洋進一步說，原民返鄉參加祭儀、文化或體育活動，交通補助從一年一次提高到兩次，並納入客運和團體包車，也增加族服補助次數；加強第一線人員的原住民族文化與權益訓練，讓族人能就近取得權益諮詢與福利，並將族語中級以上認證納入臨櫃及1999市民陳情等職務的甄選加分，讓區公所和1999提供更友善的服務。沈伯洋也說，從寶藏巖到娜魯灣原住民族商場都有都市原住民的足跡，把族人在台北生活的故事帶進文化徑與山林徑，推動台北全民原教，讓市民認識這段歷史；更從公家單位開始支持原民事業，在公平競爭的原則下，將10％市府小額採購案保留給原民事業，並協助原民合作社與企業熟悉投標流程、善用共同投標，讓都會原民事業有更多機會承接市府業務。