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台北市長蔣萬安昨晚在捷運大安站外發放應援小物「安心貼紙」，但卻因人潮幾乎佔滿人行道引發民怨，北市議員簡舒培更質疑動用捷運公司設備及人力，認為雙標。對此競辦回嗆，忘了民進黨台北市長候選人沈伯洋也曾在捷運站外發放《順報》、市議員苗博雅也辦過宣講活動，蔣萬依法申請就不行？競辦指出，捷運公司一向秉持行政中立原則，捷運系統內禁止任何選舉或政治活動。上週六（7日）晚間，沈伯洋及其團隊在捷運大湖公園站周邊舉辦活動時，北捷同樣依旅客通行及安全需求，安排人力引導、維持秩序，依相同原則辦理。競辦進一步指出，無論是沈伯洋發放《順報》、車掃活動，還是蔣萬安發放貼紙，公務單位及捷運公司維護安全的標準始終一致。「難道沈伯洋辦活動，維持秩序就是保障安全；換成蔣萬安，就被說成動用公共資源？簡舒培口口聲聲要求不要雙標，究竟是誰在用兩套標準？」競辦強調，昨晚市長向民眾問候、發放安心貼紙，團隊全程配合維持現場秩序，並保留行人通行空間。活動於晚間七點多結束後，工作人員隨即完成場地復原與環境清潔，晚間7時30分現場已恢復安靜、整潔。