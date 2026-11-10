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父獲准千萬交保 祭電子監控、限境限海8個月防逃

▲彰化謝家8日為謝典霖成立競選總部，黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜都來站台。（圖／翻攝魏平政臉書，2026.11.10）

謝典霖另涉公款私用疑雲！明開庭成關鍵

彰化縣議會議長謝典霖與父親謝新隆因涉嫌以議會公款宴客賄選，自9月中旬遭收押至今。2個月押期將滿，彰化地院今裁定謝新隆以1000萬元交保；然而謝典霖因另涉巧立名目詐領公款私用，檢方已聲請延押2個月，法院排定明日下午4時召開延押庭，父子能否一起重獲自由，尚在未定之天！根據檢調調查，謝典霖等人涉於今年6月間以彰化縣議會名義席開10多桌，大舉招待溪湖地區選民及地方人士，事後再巧立名目、以不實單據動用議會公款核銷餐費，涉犯貪污及《公職人員選舉罷免法》對有投票權人行求不正利益等罪嫌。全案經檢方聲請羈押，彰化地院於9月17日裁定謝典霖、謝新隆收押禁見，母親、前立委鄭汝芬則於訊後以100萬元交保並限制住居。謝家父子羈押期間，彰檢持續擴大偵辦力道，日前再度前往彰化縣議會執行搜索、查扣多箱帳冊及單據憑證，陸續約談相關涉案人員與證人達36人，並諭令其中6名涉案人員各以1萬至5萬元不等金額交保；檢方日前傳喚謝典霖的議會機要秘書陳柏舉到案，訊後諭令10萬元交保。隨著羈押期限將屆，謝新隆與其辯護人向法院聲請具保停止羈押。彰化地檢署評估後認為，謝新隆涉案部分事實已初步釐清，無繼續羈押之必要，因此同意在嚴格條件下交保。彰化地院審理後，今日正式裁定謝新隆提出1,000萬元擔保金後停止羈押，並附加限制出境、出海8個月、限制住居，每日須向住所地派出所報到，同時配合接受科技設備監控。不過對此，謝典霖地方服務處低調回應，目前尚未接獲具體的交保通知。相較於父親獲准以千萬交保，謝典霖的司法處境顯得相當嚴峻。彰化地檢署強調，謝典霖除涉以不實名目動用公款支應造勢餐會，另涉及其他巧立名目詐取公款供私人花費用途的情節，相關金流與事證尚未完全釐清，具有持續深入調查之必要，因此已向法院聲請延長羈押2個月，彰化地院預計於明（11）日下午4時正式開庭審理。謝典霖自9月中旬遭收押後，家屬於11月8日出面代為成立競選總部力拚連任，母親鄭汝芬更在造勢現場聲淚俱下，當眾懇求地方鄉親「用選票救兒子」，場面引發外界高度關注。謝典霖明日能否說服法官獲准具保、在投票前重返選戰前線，已成地方政壇與選民矚目的焦點。