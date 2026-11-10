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星宇航空10月營收為8.95億元、年增59%；客運營收43.98億元，月增18%、年增51%；貨運營收為8.82億元，月增25%、年增109%，創單月新高。隨歐美年底消費旺季接近，跨境電商及零售通路陸續展開節慶商品備貨，帶動航空物流需求。同時，高科技產業供應鏈維持出貨動能，支撐貨運市場需求，預期第四季可望維持穩健表現。星宇航空今年前10月累計營收507.31億元，較去年同期成長39%。董事會通過第三季財務報告，稅後淨損2.93億元，累計前三季總營收448.35億元，稅後淨損6.38億元。第三季獲利表現主要受國際燃油成本影響，國際油價持續居高不下，較去年同期上升61%。台中航網方面，隨著札幌及名古屋航線相繼開航，星宇航空自台中出發的日本航網已涵蓋北海道、關東、中部、關西、四國、九州及沖繩等主要旅遊區域。此外，因應11月日本賞楓旺季，台中-名古屋航線增為每日一班，持續強化台中第二營運樞紐的服務量能。高雄-沖繩及高雄-神戶航線亦將於明年1月1日開航。另，針對冬季旅遊需求多條熱門航線將提供放大機型或增班。