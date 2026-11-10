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「333」大集合！民眾隔窗比手勢、粉絲帶文宣求簽名

板橋政見一次端出！李四川喊蓋「新北小巨蛋」

「川江志氣聯盟」成軍！江啟臣玩諧音、柯志恩讚執行力

2026九合一選舉進入最後倒數，國民黨新北市長候選人李四川今（10）日與台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩合體，前往板橋黃石市場及周邊商圈掃街拜票。巧合的是，三人這次選舉都抽中3號，組成「333做事連線」，沿途吸引大批民眾爭相握手合照，還有用餐民眾隔著櫥窗比出「3」號手勢，更有支持者特地印製三人文宣要求簽名。李四川表示，未來三座城市將深化跨區域合作，北中南攜手做市民最強靠山。李四川、江啟臣及柯志恩今日合體掃街，活動尚未開始，就有大批支持者提前到場等候。三人走訪黃石市場及周邊商圈時，沿途不斷有民眾上前握手、合照，還有正在店內用餐的顧客，隔著玻璃窗比出「3」號手勢，服飾店老闆則高舉國旗揮舞歡迎，甚至有支持者特別印製三人的競選文宣，請三人親筆簽名留念。三人隨後前往板橋慈惠宮參香祈福，廟埕及殿內聚集不少信眾與支持者，慈惠宮主委賴春穆也率領廟方團隊迎接。李四川表示，感謝媽祖長期庇佑地方，讓新北市風調雨順、安居樂業。他也笑稱，三人不約而同都抽中3號，因此組成「333做事連線」，未來無論在新北、台中或高雄，都要攜手推動建設，成為市民最堅實的後盾。除了掃街催票，李四川也端出板橋建設願景。他指出，板橋是帶動新北整體發展的重要區域，若未來當選市長，將接棒侯友宜市府施政，持續推動「泰板輕軌」，提升板橋交通量能。李四川也提出，要結合過去興建台北小巨蛋及推動台北大巨蛋完工的實務經驗，將現有板橋體育館升級為兼具國際賽事、大型演唱會及多元展演功能的「新北小巨蛋」，同時加速推動「板橋醫療園區」，完善大板橋地區的醫療資源。此外，李四川強調，自己一生投入工程及市政建設，向來習慣「做的比說還要多」，提出的政見就一定會努力落實，未來也將持續打造「AI科技產業廊帶」，吸引產業進駐新北，創造更多就業機會。江啟臣致詞時也大玩諧音梗，表示李四川在新北有「川流不息」、柯志恩在高雄有「有志一同」，而自己在台中則是「江江好」，三人合起來就是「川江志氣聯盟」，希望未來三座城市能攜手合作，讓台灣發展得更好。江啟臣也稱讚李四川擁有40年工程專業及豐富行政歷練，是具備實務經驗的市政人才。柯志恩則表示，李四川對新北市政相當熟悉，過去擔任高雄市副市長期間，展現高度執行力及良好口碑，相信只要讓更多市民了解他的政見，就能爭取認同。慈惠宮主委賴春穆也肯定李四川過去在新北服務的表現，稱讚他經驗豐富、做事實在，無論在哪座城市擔任副市長，都能迅速進入狀況。今日包括新北市議員林國春、劉美芳、曾煥嘉、周勝考，以及議員候選人鄧凱勛、周韋翰、多位在地里長及黃石市場自治會幹部，也都到場陪同掃街。