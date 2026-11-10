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為增進市民水土保持及防災知能，高雄市政府水利局持續推展多元教育宣導，115年度以社區宣導、自主防災、校園教育、專業培訓及多元活動等五大面向著手，全年累計辦理62場活動，共1萬2,425人次參加，讓水土保持與防災觀念觀念深入社區、校園及民眾生活，攜手守護山坡地安全。在社區宣導方面，辦理20場「水土保持管理走入社區」活動，深入各地里鄰，向民眾說明山坡地水土保持書件申請流程，並傳達水土保持及防災觀念；辦理19場自主防災社區「兵棋推演」及7場「實作演練」，藉由情境模擬與實地操作，增進社區防災組織協調及居民應變能力，校園教育則結合「水保酷學校」主題活動，透過校園宣導、戶外教學及科工館互動劇場體驗等多元教學方式，引導學生認識水土保持及防災意識。此外，辦理「山坡地管理與安全維護教育宣導及訓練」，並透過「高雄市水土保持服務團團員培訓與經驗交流」，精進相關人員專業知能及服務效能。另結合「水土保持闖關樂翻天」及各類主題聯展，以趣味闖關及互動體驗等形式，拓展宣導觸及層面。水利局表示，將持續深化社區、校園及自主防災教育，精進專業服務與培訓機制，落實山坡地安全管理及土地永續利用。民眾如需查詢山坡地範圍或了解開發申請事宜，可至「山坡地便民服務」系統查詢。