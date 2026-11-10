我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女團BESTie歌曲〈Love Options〉近日在社群爆紅，這首13年前發行的歌曲掀起全網翻跳潮，甚至讓已經解散的她們重組，再次登上打歌舞台。而現在沒有經紀公司的她們，被許多粉絲好奇是如何湊在一起，幕後工程居然是成員多惠交往13年的男朋友東鎮，他扛起了經紀人的重責大任，不僅幫忙洽談工作，就連短影音拍攝、剪片都樣樣來。多惠過去在女團BESTie結束合約後，曾有一段個人發展的時期，當時東鎮甚至扛起了這個重責大任，擔任她的經紀人陪跑行程。如今BESTie因〈Love Options〉再次爆紅，歌曲中的「要跟姜棟元一樣高、嘟嘟嘟」等歌詞，掀起了全民翻跳翻唱熱潮，這甚至讓解散多年的BESTie有機會再次重組登上打歌舞台。而東鎮也再次重操舊業，成為多惠的專屬工作夥伴，多惠日前在Vlog中公開男友的工作日常，只見他不僅熟練調整燈光、掌鏡拍攝，甚至還親自剪片，為女友盡心盡力讓BESTie其他成員都羨慕地問：「這種男朋友哪裡找的？」多惠與男友東鎮從18歲開始交往，雙方都是彼此的初戀，但因為對於事業的發展方向各有想法，因此他們曾經分開一陣子，期間他們登上戀愛實境節目《換乘戀愛3》，在節目中難分難捨、痛哭的畫面讓許多觀眾心都揪在一起。不僅如此，兩人甚至在節目中沒有復合成功，反而各自選擇了新的對象，不過節目結束3個月後，兩人於2024年7月驚喜公開合照，宣布重新走在一起，讓不少觀眾又驚又喜，這段分分合合的感情也終於迎來好結果。