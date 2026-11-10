日本一舉包辦世界前兩名，打破中國隊長年壟斷的局面，日媒《CoCoKARA》也發文慶祝，引用網友發言，「日本桌球的黃金時代真的到來了！」

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張本智和奪冠 與球王松島輝空包辦世界前2

女單表現同樣穩定 張本美和位居前3

▲松島輝空今年發揮出色，直接坐上球王寶座。（圖／美聯社／達志影像）

▲早田希娜於WTT法蘭克福冠軍賽女單封后。（圖／記者朱永強攝影）

國際桌球總會（ITTF）於9日公布最新世界排名，日本隊在男子單打項目大放異彩，19歲小將松島輝空仍高居世界第一，剛在WTT法蘭克福冠軍賽封王的張本智和，則升至世界第2，日前落幕WTT法蘭克福冠軍賽男單決賽中，張本智和展現強勁實力，以4：2擊敗地主德國好手弗蘭齊斯卡（Patrick Franziska），收下個人本季第2座冠軍賽金盃，世界排名也順利上升至第2。結合持續位居世界球王的松島輝空，日本男子桌球成功霸佔世界榜首與第2。這項歷史性突破迅速在社群媒體引發廣大迴響，球迷紛紛驚嘆「居然能迎來這種時代」、「包辦第一、二名太震撼了」、「日本桌球的黃金時代真的到了」。除了張本智和持續維持頂尖身手，年僅19歲的松島輝空迅速竄起，更讓不少球迷感到意外。女單方面，日本隊同樣有所斬獲，張本美和穩定位居世界第3，繼續保持日本女單最佳名次，同時在法蘭克福冠軍賽決賽擊敗同胞摘冠的早田希娜，則名列世界第6。