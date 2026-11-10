我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（10）日點名對手沈伯洋，針對兒虐爭議無法理解不道歉的理由到底在哪？沈伯洋則反問「怎麼變成我」要道歉？蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，市政應受檢驗，但沈伯洋也必須為自己未提出比較依據的指控負責。「先前喊『六都居首』，如今改口『特別多』，數據卻始終拿不出來。改口很快，道歉很難？」沈伯洋接受《遠見》專訪時，稱兒虐在台北越來越嚴重，兒虐不當事件應該是六都居首。有一次他在掃街時，有攤商說他現在把小孩送到新北，他覺得台北兒虐案太多了，主持人則問，「這跟區域性有關係嗎，跟哪個環節造成」，沈則說，因為手上沒有數據，所以只能用猜的，但至少可以看到，教育局態度有很大的問題。沈伯洋今對於「兒虐數據是用猜的」一事，稱是移花接木，他是講台北現在兒虐，對於家外、送到幼兒園被虐待，「我覺得是系統性問題」，但提問者問哪個系統出問題，他才說「我沒有市政府的數據，所以，我不知道是哪個環節出問題，所以只能用猜，因此要全面提出方案」，更說媒體看的是被側翼剪接過的影片。楊沛緰指出，沈伯洋反覆強調「已經一個禮拜了」，卻仍未交代指控依據。「原來沈伯洋也知道一個禮拜了？一個禮拜足夠查證、更正、道歉，有時間轉移焦點、迴避問題，就是沒時間拿出數據、承認錯誤！」針對沈伯洋再稱競辦只談家內兒虐，楊沛緰表示，競辦早已提出衛福部統計，家內、家外施虐者人數合計，台北市2023年至2025年各年度及2026年上半年均非六都最多；2023年至2025年兒少受虐類型、包含不當對待的統計，台北也均非六都第一。「資料早已提出，沈伯洋還在重複指控，是沒看，還是刻意忽略？」楊沛緰表示，兒虐案件都應嚴查，孩子都應受到保護。沈伯洋身為立委，本可透過職權要求資料、追查系統性問題，如今卻以「等我當市長再看」的說法迴避責任。「保護孩子不能靠猜，指控更不能沒有依據，請沈伯洋停止硬拗！」