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楊謹華在Netflix醫療劇《急診室的奇蹟》飾演資深急診醫師，預告中一句「連個Endo都沒有on上」，引來觀眾質疑唸法錯誤。對此霍建華今（10）日與蔡凡熙、詹子萱、彭千祐、温貞菱、路斯明出席上線記者會，被問到是否擔心醫療細節遭到嚴格檢視。他坦言自己事前不知道這段預告引發討論，但拍攝時確實有跟醫療顧問討論術語，不同醫院、不同醫師的說法也可能有差異。預告中，蔡凡熙飾演的菜鳥醫師林耿明第一次替病人插管就失手，還被嘔吐物噴得滿身都是。楊謹華飾演的資深醫師何宇華，事後向霍建華飾演的周承俊吐槽：「你欽點的吊車尾，他今天連個Endo都沒有on（ㄤ）上！」預告曝光後，不少網友吐槽插管的術語「on」應該是要念「ㄨㄥˋ」不是「ㄤ」。對此霍建華在記者會上回應，自己不清楚引發討論的是哪一幕，但拍攝時有和醫療顧問討論過術語，不同醫院、不同醫師的用法也可能不一樣。他先前也坦言，演醫療劇最大的壓力之一，就是觀眾會仔細看術語發音和處置流程。聊到醫療術語，主持人見彭千祐剛背完一長串專有名詞，也當場抽考霍建華，讓他笑喊：「這完蛋，我全部忘、全部都丟掉了！」他還轉頭虧彭千祐：「你記那麼死要幹嘛？你真的要當醫生嗎？」沒想到彭千祐一被拱再唸一次，也改口說自己忘了，讓主持人笑虧他的「求生意志非常強」。霍建華最後仍大讚彭千祐背得好，坦言自己當初背了很久、背得很辛苦。《急診室的奇蹟》將於11月12日在Netflix上線。