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聯發國際砸2千萬開個人火鍋！「小滿上鍋」挑戰月營收500萬元目標

▲「小滿上鍋」吃得到新峰肉骨茶、MAMAK檔叻沙鍋底。（圖／記者蕭涵云攝）

▲小滿上鍋在新北市板橋開出百坪旗艦店。（圖／記者蕭涵云攝）

UG手搖飲料全台年底達100家！進軍美國展店10家

▲UG樂己現在還有自己的IP「UU」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲UG中山南西店打造「UU」潮流店型。（圖／UG樂己 page.line.me/370ivune）

聯發國際2027年再引進「新峰肉骨茶」！任賢齊也愛吃

▲馬來西亞名店「新峰肉骨茶」，搶先在「小滿上鍋」吃到。（圖／記者蕭涵云攝）

旗下經營「歇腳亭Sharetea」與爆紅手搖品牌「UG」的聯發國際（2756）宣布跨足火鍋市場！砸2千萬開幕全新個人鍋物品牌「小滿上鍋」，超過百坪旗艦店插旗新北市板橋區，11月11日正式試營運，主打結合吉隆坡、檳城、曼谷等亞洲8大風味湯底，客單價約500元至700元。UG樂己手搖飲料全台年底將達100家分店規模，並預告2027年中前，將引進馬來西亞知名品牌「新峰肉骨茶」在台灣開出首店。聯發國際今年延攬具備二十多年國際連鎖餐飲品牌經驗的詹憶雯及相關資歷人才加入，成立子公司盛豐國際，力拚餐食版圖，除了「小滿上鍋」，陸續還將展開南洋餐食、國民美食等業態，逐步進行餐食品牌的海內外擴張。首間「小滿上鍋」板橋旗艦店，一樓設有100個座位，主打極具特色的8大亞洲風味湯底，網羅馬來西亞名店「新峰肉骨茶」、檳城MAMAK檔叻沙鍋底，最便宜的特選五花牛（5oz）從459元起；還搭配客單價落在500元至700元區間。美國市場部分，挾旗下「歇腳亭Sharetea」14年來在美國經營160幾家分店穩健打底的基礎；也很快可以見到「新歇腳亭」轉型，除了輕裝修，產品內容也將有細節調整，可見新意。鄭凱隆進一步透露，因應競爭激烈的市場，除了將吉隆坡「新峰肉骨茶」的經典風味率先帶入小滿上鍋，他預告最快2027年年中前，將正式在台灣開設「新峰肉骨茶」首店。鄭凱隆自豪是「半個馬來西亞人」，早在1999年就以歇腳亭品牌獨自一人進攻海外；更透露2000年就帶上在當地開演唱會的任賢齊吃過本店，小齊也數度回訪，「吃了20年這麼久、跟老闆聊了這麼久，終於代理進來合作」。未來聯發國際也將陸續展開南洋餐食、國民美食等業態，逐步進行餐食品牌的海內外擴張，讓營運版圖更趨完整。