我是廣告 請繼續往下閱讀

三立台灣台八點檔《針線緣》上演豪門聯姻。林昀希飾演的洪佩珊，才以為未婚夫林書文（李睿紳飾）車禍身亡，轉眼就得面對家業危機，點頭嫁給黃俊傑（黃文星飾）。林昀希坦言，演完才知道富二代千金不好當，婚事一旦牽動家族企業，連嫁不嫁都很難只問自己的心意，「它關乎到每一個員工的生計。」換作是她，可能也會做出同樣的決定。劇中父親（霍正奇飾）告訴佩珊，不想嫁也沒關係，就讓公司倒吧。林昀希反而覺得這句話很重，因為佩珊聽得出爸爸疼她，也知道公司若撐不下去，員工的飯碗就會受影響。加上她以為最愛的人已經離開，眼下能做的，就是保住家人和公司。林昀希理解佩珊為何點頭，還是忍不住替她著急：「妳可以多為自己想啊，妳真的太聽話了！」她笑說，現實中媽媽給她很大的自由，感情若沒有牽涉家業，她會自己作主。佩珊難得想替自己做一次決定，瞞著家人和書文結婚，最後卻還是沒能放下家裡的責任，這也是她最心疼角色的地方。原本披著白紗等書文的佩珊，接到他遭車撞傷的消息後，急得赤腳奔向醫院。春梅（陳珮騏飾）為了保護兒子，瞞下書文還活著的消息。毫不知情的佩珊苦求見未婚夫最後一面，最後連婚戒都沒能留下。林昀希說，一想到兩人前一晚才約好要攜手走到老，轉眼卻可能再也見不到，心裡就跟著佩珊一起痛。戲拍完後，她和李睿紳再聊起那幾場戲，說著說著還是會哽咽。哭戲讓不少觀眾跟著落淚，春梅收回婚戒的橋段也引起討論。有人心疼佩珊連戒指都留不住，也有人理解春梅怕消息走漏，更不忍她繼續等下去。如今佩珊已答應聯姻，書文卻還活著，觀眾盼兩人重逢，也敲碗佩珊這次能替自己做決定。