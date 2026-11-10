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雙十聚餐、百貨週年慶助攻 前10月累計營收再創歷史同期新高

歲末餐飲旺季 展店聚焦百貨商場、軌道生活圈

瓦城泰統集團（2729）公布今年第三季財報，單季營收達16.15億，創單季歷史新高紀錄；累計前三季合併營收達49.05億元，年增6.24%，同創歷史同期新高。獲利表現方面，前三季營業毛利24.36億元、營業利益2.68億元、歸屬於母公司稅後淨利1.70億元，EPS4元；第三季單季EPS為0.53元。回顧第三季，主要受惠於暑期出遊旺季、父親節及中秋連假等節慶商機，帶動家庭與親友聚餐需求升溫，推升全台門市來客數。瓦城說明，加上檔期行銷活動及新店展店效益同步發酵，帶動集團整體營收成長。同時也透過跨界聯名與IP行銷創造消費新亮點，進一步強化品牌互動及顧客黏著度。瓦城也提到，前三季稅後淨利較去年同期減少39%，主要受食材、人事及其他營運成本上升影響。面對成本壓力，集團將持續推動供應鏈整合及門市營運效率提升，強化成本管控，力求獲利表現逐步回穩。瓦城集團8月底首度進軍東台灣市場後，開幕就獲得市場熱烈迴響。「瓦城」台東店首週末最高翻桌率達5次，展現品牌跨區域展店的市場吸引力與營運複製實力。9月接續在京站小碧潭店開出「瓦城」，鎖定捷運共構商場及周邊高密度住宅家庭客群，持續深化展店布局。海外市場方面，集團持續推進國際化布局，繼洛杉磯（Westfield Century City）首店「Very Thai by 瓦城」營運穩健後，8月再於洛杉磯銀湖區（Silver Lake）開出美國第二個品牌，以更鮮明、年輕化的品牌定位及差異化菜單切入當地市場，進一步拓展多元消費客群。瓦城集團同步公布10月合併營收近5億；累計前10月合併營收達54.05億元，年增 5.41%，再創歷史同期新高。受到颱風停班課影響，旗下部分商場及街邊門市配合防颱措施暫停營業，營業天數減少，短期影響單月營收表現。不過，受惠雙十連假聚餐需求、百貨週年慶帶動來客人潮，前10月累計營收仍維持穩健成長。展望第四季，全台各大指標百貨商場陸續迎來年度週年慶旺季，集團憑藉多數門市進駐核心百貨及購物中心的通路布局優勢，可望受惠商場人潮與消費熱度升溫，帶動門市來客及營收表現。此外，隨著時序進入歲末餐飲旺季，企業尾牙、春酒及年末親友聚餐需求陸續升溫，瓦城指出，旗下各品牌將積極掌握大宗訂席與節慶聚餐商機，發揮多品牌、多元菜系及不同價位帶的經營優勢，滿足各類客群需求，持續擴大歲末檔期營運效益。展店布局方面，瓦城提到，持續看好海內外餐飲市場長期發展潛力，國內將延續多品牌精準展店策略，聚焦核心百貨商場、軌道生活圈及具成長潛力區域，穩健拓展新據點，持續提升市場滲透率。海外則以洛杉磯「Very Thai by 瓦城」及「BOBO Thai」兩大品牌為營運基礎，深化在地營運管理與市場經營經驗，審慎評估北美市場後續拓展機會，為集團中長期成長奠定基礎。另外，瓦城本月啟動「瓦城生日慶」系列回饋活動，結合專屬優惠及 wa10 APP 會員互動機制，持續深化會員經營，強化顧客回訪誘因與品牌黏著度，為旗下品牌注入成長動能。