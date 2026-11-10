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韓國女團BESTie的出道曲〈Love Options〉事隔13年在社群爆紅，團體成員宋多惠與男友徐東鎮，曾因為參加《換乘戀愛3》獲得許多關注，他們長達13年的感情成為節目看點，在節目中女方公開職業時，東鎮因為擔心多惠的團體沒人知道，主動站出來說：「我100％知道她的職業。」替她緩解可能出現的冷場。宋多惠和徐東鎮兩人高中時都是練習生，兩人從2010年12月交往，直到2023年6月正式分手，並以前任身分登上《換乘戀愛3》，他們在節目中想踏入新戀情，卻又深愛對方無法放手，難分難捨、痛哭的畫面讓許多觀眾也都跟著掉下了眼淚。節目中還有一段讓觀眾看見了東鎮的深情，第五集大家公開職業，輪到多惠時東鎮搶先開口說：「我100％知道她的職業。」讓大家猜測她該不會要自己前任身分，但其實他是擔心其他參加者不認識多惠的團體，導致公開職業時感到尷尬，因此搶先幫忙化解危機。東鎮事後解釋，自己希望多惠的職業能受到尊重，才會先說出早已認出她的身分，「是黑暗中的光芒，我在當兵時有看過她的表演。」看似簡單幾句話，卻是他多年來對多惠的無條件支持，雖然節目結束兩人並沒有復合成功，不過2024年7月他們驚喜公開合照，宣布重新走在一起，分分合合的感情終於迎來好結果。