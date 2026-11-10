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民進黨台北市長候選人沈伯洋接受挺柯網紅「愛莉莎莎」專訪，卻不見台北市長蔣萬安，她昨無奈表示，早向蔣萬安提出邀約卻沒獲得回應，蔣萬安今（10）日緊急表示願意協調行程，但愛莉莎莎說她要出國了，「選舉才回來，拜拜」。蔣競辦則表示，謝謝邀請，期待有機會透過訪談分享施政成果與城市願景。沈伯洋9日在臉書貼出和「愛莉莎莎」合影畫面，稱感謝對方邀請上《莎晨報》訪問，表示過去就有在看愛莉莎莎頻道，這次可以一起深聊市政非常高興，「很開心有機會坐下來，好好聊聊我們眼中的台北」。沈伯洋說明，市長最多就當8年或4年，但是好的政策，會影響一個城市20、30年，所以前面市長做得好的政策，當然會延續。而愛莉莎莎提到對於中山、雙連線性公園非常有感，自己也認為可以繼續擴大規劃來做。不過外界好奇為何現任市長蔣萬安為何沒接受專訪，愛莉莎莎表示，「其實我也很想邀蔣萬安，但他沒理我」，蔣萬安今則說「會請團隊來了解一下，就接下來相關的時間期程，看有沒有辦法安排」，不過愛莉莎莎表示，「後來有聯絡上，但可惜我要出國了，選舉才回來，拜拜」。