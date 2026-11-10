我是廣告 請繼續往下閱讀

週三北部、宜花氣溫仍涼！中南部高溫27至28度

▲氣象署提醒，明（11）日氣溫方面，明天清晨各地仍偏涼，低溫約17至20度。（圖／記者葉政勳攝）

週四東北季風減弱！各地高溫回升至31度

▲受到東北季風影響，今晚至明晨仍會有一波偏低的氣溫影響各地，週三白天起慢慢回暖。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

沿海留意強風、長浪！週末天氣仍有變數

入秋以來最強一波東北季風持續影響台灣，今（10）日多數地區清晨氣溫不到20度，本島平地最低溫出現在宜蘭南澳，僅12.6度，馬祖也降至12.2度。中央氣象署指出，明（11）日北部、宜蘭及花蓮仍較涼，不過白天氣溫會比今天回升一些，到了週四（12日）東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，高溫可達27至31度。氣象署表示，明（11）日東北季風持續影響，桃園以北、宜蘭及花蓮地區有短暫雨，台東、恆春半島則有零星降雨，其他地區大致為多雲到晴。氣溫方面，明天清晨各地仍偏涼，低溫約17至20度；白天氣溫較今天回升，桃園以北、宜花及金門高溫約23至25度，馬祖約21度，竹苗、花東及澎湖約25至27度，中南部則可達27至28度。週四（12日）、週五（13日）東北季風減弱，風向轉為東風，各地氣溫逐漸回升，低溫約18至23度，高溫約27至31度。降雨方面，週四大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星降雨；週五東半部及恆春半島水氣稍微增加，降雨機率也會提高。中央氣象署提醒，週三受東北季風影響，中部以北、東半部、恆春半島及各離島沿海風浪仍大，民眾從事海邊活動應注意安全。此外，週三、週四基隆北海岸及東半部沿海，包括蘭嶼、綠島，都有發生長浪的機率；週五至週日花東沿海、蘭嶼、綠島及恆春半島也可能出現長浪，前往海邊應提高警覺。至於週末天氣，氣象署指出，水氣將增加，預報不確定性較高，民眾若安排戶外活動，應隨時留意最新氣象資訊。