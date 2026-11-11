我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友分享好市多空氣清淨機特價資訊，也有人一次購買多台。（圖／翻攝自臉書社團 Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友表示上週才以8,999元購入，沒想到如今又降價。（圖／翻攝自臉書社團 Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友分享空氣清淨機使用經驗，討論除臭效果與濾網規格。（圖／翻攝自臉書社團 Costco好市多 商品經驗老實說）

▲Honeywell空氣清淨機，近期因好市多特價引發網友討論。（圖／翻攝自 Honeywell 官方網站）

入秋以來早晚溫差劇烈，加上換季空氣品質波動，不少民眾的過敏症狀頻頻發作。美式賣場好市多（Costco）近日祭出一款過敏神機強檔優惠，引發網友在臉書熱門社團「Costco好市多 商品經驗老實說」熱烈討論。一名網友分享，前往好市多補貨時，意外發現美國品牌 Honeywell 空氣清淨機（型號 HPA5350WTWV1）正推出限時促銷，現場特價僅需 6,899 元，吸引不少會員當場搶購。內行網友比價指出，同款商品目前在各大網路電商平台售價仍要 10,990 元，好市多這次祭出 6,899 元的破盤價，等於直接砍了 4,000 元、下殺近 6 折！該名發文網友表示，這款空氣清淨機適用大坪數且風量充足，現場甚至目擊有民眾一口氣搬了兩、三台。貼文一出迅速引發熱議，不少剛以原價購入的網友直呼「早買早享受，晚買享折扣」，大讚好市多這次折價力度相當罕見。除了超殺價差外，留言區也成了過敏族與養寵物家庭的經驗交流場。多位使用者紛紛跳出來分享體驗，大讚該機型除臭與去味效果極佳：「清空氣跟去狗味滿不錯的，早上起來鼻子順很多」、「之前常被我家狗的屎尿味熏到頭痛，用了之後好很多」。也有網友誇讚其強大的偵測功能，笑稱「異味感測很靈敏，放個屁馬上變紅燈」。專業網友也點出該機型的硬核規格，指出其具備 CADR 500 以上（557 CMH）的高換氣率，並搭配 H13 醫療級 Certified HEPA 濾網，對於過濾 PM0.3 微塵粒子與寵物毛屑相當給力。針對部分網友詢問賣場是否單賣替換濾網，原 PO 則補充回覆，賣場現場以販售主機為主，若需加購前置活性碳或強效專用淨味濾網，可透過線上下單。​據好市多現場告示顯示，此波限時折價優惠將持續至 11 月 19 日止，商品數量有限售完為止。隨著換季過敏與淨化空氣需求大增，預計將持續掀起一波搶購熱潮。