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▲黃仁勳捲共諜美人計 馬斯克「神預言」被挖出朝聖（圖／截自Ｘ）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，外遇對象疑似替中國從事情報活動，風波持續延燒。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）1年前一則談「美人計」的推文被網友翻出來，大批網友湧入朝聖，直呼「說得太準了」。台灣的Threads上也瘋傳一段影片，畫面中馬斯克獨自敲著三角鐵，完全沉浸在自己的世界裡。網友笑稱他「I人到極點」「這種男人根本不會中美人計」，留言區笑翻一片。馬斯克2025年10月23日在X上轉發英國《泰晤士報》的報導截圖，報導標題指出，女間諜正對矽谷發動「性戰爭」（sex warfare），竊取科技機密。他在推文中寫下：「如果她是10分，那你100%就是情報資產（If she’s a 10, you’re an asset 100%）。」報導中，情報顧問公司Pamir Consulting首席情報官穆爾維農（James Mulvenon）透露，自己最近就曾被疑似女間諜接近。報導也提到，美國眾議院委員會統計，全美20個州已出現超過60起與中共有關的間諜案，包括竊取科技與商業機密。如今黃仁勳事件爆發，這則舊推文被大量轉傳，累積逾2600萬次觀看、逾11萬個讚。留言區湧入大批網友留言，「你應該早點告訴黃仁勳的」在台灣，Threads上近日瘋傳一段馬斯克的影片。畫面中他獨自拿著三角平衡儀，表情專注，完全不理會周遭，一副旁若無人的模樣。影片配上黃仁勳外遇的話題後迅速爆紅，網友紛紛留言，「這才是真正的I人，美女走過來他也旁若無人」不過，馬斯克本人並不是「專情」的代表人物。他的感情生活向來多彩，至今已公開的子女超過10名，網友的調侃比較是在笑他「沉迷自己的世界」，而不是稱讚他對感情忠誠。儘管舊推文被拿來「打臉」黃仁勳，馬斯克本人倒是沒有落井下石。英國《國際財經時報》（IBTimes UK）報導，紅杉資本合夥人馬奎爾（Shaun Maguire）8日發文，強調黃仁勳對美國AI領導地位的重要性，馬斯克在下方回覆「我同意（I agree）」，態度相當明確。據《紐約時報》報導，現年63歲的黃仁勳與新加坡科技公司Megaspeed前高管黃樂（Alice Huang）發展出婚外情，美國情報機構認為黃樂是中國情報資產。Megaspeed向輝達採購大量AI晶片，美方懷疑這家公司協助中國取得受出口管制的先進晶片，全案正由美國當局調查。黃仁勳已向員工坦承「對妻子不忠」，表示自己「沒有任何藉口」。輝達董事會隨即宣布啟動獨立調查，由獨立董事委員會偕同外部法律顧問主導，釐清黃仁勳是否遭外國情報機構滲透或利用。輝達強調，目前沒有證據顯示美國國安或公司機密外洩，黃仁勳也全力配合調查。美國國會則要求黃仁勳11月18日親自到國會簡報。分析師指出，這起事件恐怕會對輝達股價造成進一步壓力，外界也開始關注黃仁勳在自己共同創辦的公司裡，領導地位是否會動搖。輝達目前表示，董事會對黃仁勳及其領導團隊仍有信心。