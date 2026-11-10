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▲2017年以3800萬美元（約新台幣12.2億元）買下，當年創下當地住宅成交紀錄（圖／截自New York Post）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情後，外界除了關注女主角黃樂（Alice Huang）的身分，也開始好奇這位「AI教父」的家底到底有多厚。《紐約郵報》近日起底黃仁勳與妻子Lori多年來在美國各地買下的豪宅，其中最驚人的是舊金山「億萬富豪街」上價值3800萬美元（約新台幣12.5億元）的石灰岩豪宅。不過以他目前逾1600億美元的身價來看，這棟豪宅只能算是零頭。根據《富比士》即時富豪榜，黃仁勳11月5日的身價約1617億美元（約新台幣5.17兆元），在全球富豪榜排名第9。他目前持有輝達約3.5%的股份，財富幾乎全部綁在輝達股價上。外遇共諜風波延燒期間，輝達股價重挫。據彭博億萬富豪指數，黃仁勳的身價11月5日一天就蒸發151億美元（約新台幣4832億元），排名從第9名滑落到第13名，隔天才小幅回升。很難想像，這家如今市值傲視全球的公司，當年差點撐不過創業第三年：：黃仁勳和兩位共同創辦人在加州聖荷西一家丹尼斯（Denny’s）餐廳裡討論創業，以約4萬美元起家，創立輝達。：第一款產品NV1晶片市場反應慘淡，公司被迫裁掉超過一半員工，黃仁勳事後回憶，當時「距離倒閉只剩30天」。幸好遊戲大廠世嘉（SEGA）仍支付500萬美元款項，讓輝達撐了下來。：RIVA 128顯示晶片熱賣，輝達起死回生。：輝達在那斯達克掛牌上市，同年推出GeForce 256，喊出全球第一款「GPU」。：搭上AI浪潮，輝達市值首度突破5兆美元，成為全球第一家達到這個門檻的公司。根據《紐約郵報》、《華爾街日報》等報導，黃仁勳夫婦公開紀錄中的房產都在美國：：3房小屋，1988年以18.5萬美元（約新台幣592萬元）售出；之後又以33.8萬美元（約新台幣1082萬元）在附近買下4房住宅，2002年賣出。：2003年以690萬美元（約新台幣2.2億元）買下，6房、室內逾197坪，占地超過1英畝，附有泳池，距離輝達總部不遠。：2004年以750萬美元（約新台幣2.4億元）買下土地，約2008年完工。7房、近8000平方英尺，位在僅有14戶的封閉式海濱高級社區，坐擁海景與後院泳池。：2017年以3800萬美元（約新台幣12.2億元）買下，當年創下當地住宅成交紀錄。這棟石灰岩豪宅耗時4年興建，有7間臥室、私人電梯、健身房、家庭劇院、戶外廚房和2間酒窖，面積約320坪，可以遠眺金門大橋。這棟房子登記在與黃仁勳相關的有限責任公司名下。以買進價格計算，這4處主要房產合計約5300萬美元（約新台幣17億元），只占他身價的0.03%左右。目前沒有公開報導顯示他在美國以外持有住宅。輝達今年5月提交的委託書顯示，公司在2026會計年度為黃仁勳支付近400萬美元（約新台幣1.3億元）的安全費用，包括住宅保全、私人旅行維安、顧問與司機等。輝達2023會計年度的資料則顯示，光是住宅保全一項就花了56萬5305美元（約新台幣1809萬元）。黃仁勳的生活作風向來低調，招牌只有一件黑色皮衣，但他砸錢做公益相當豪邁：：捐款3000萬美元（約新台幣9.6億元）興建「黃仁勳工程中心」，2010年落成。：2022年與妻子Lori捐出5000萬美元（約新台幣16億元），打造AI與半導體研究中心。他們夫妻倆是在這所大學唸書時相識。：2025年透過基金會捐出2250萬美元（約新台幣7.2億元）配對捐款，幫助這所財務吃緊的學校度過難關。：2022年底持有約6900萬股輝達股票，當時估值就超過80億美元，躋身全美前20大私人基金會。另外還有一個捐贈人建議基金（DAF）存放數十億美元的輝達股票。彭博社曾報導，夫妻倆在報稅資料中申報每週只為基金會工作約1小時，外界因此質疑基金會「錢多、捐得少」。另一個廣為人知的軼事是，黃仁勳曾承諾若輝達股價突破100美元就去刺青，後來真的在手臂上刺了輝達的Logo。如今這位白手起家、從丹尼斯餐廳一路打造出AI帝國的科技巨頭，正面臨職涯最大的形象危機。美國國會已要求他11月18日親自說明，他龐大的財富與輝達股價都將面臨考驗。