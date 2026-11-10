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輝達執行長黃仁勳與中國女間諜、新加坡公司Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang）的婚外情案件震撼全球；輝達董事會正針對任何相關的國家安全疑慮展開調查，美國國會也要求黃仁勳18日進行國會閉門簡報。究竟黃仁勳與黃樂是在何時認識？美媒華爾街日報披露了比2024年6月在台灣酒吧更早的時間點。根據華爾街日報報導，黃樂在2023年初左右加入Megaspeed，在當年3月至11月期間擔任Megaspeed董事。目前黃樂與黃仁勳最早被公開的合照，時間點於2024年6月在台北國際電腦展（Computex Taipei）期間。輝達合作夥伴NetThunder在LinkedIn發布的照片顯示，黃仁勳與黃樂當時曾一同在台北的酒吧，現場還有技嘉科技（Gigabyte Technology）的高階主管。報導引述知情人士表示，事實上，2024年初，黃樂3月時代表Megaspeed出席輝達在美國加州舉辦的年度活動，並與黃仁勳見面。黃樂目前已不在Megaspeed掛名，不過，一名員工及一名商業合作夥伴告訴華爾街日報，黃樂卸任董事後仍持續擔任公司高層。放空研究機構報告中也提到，現任 Megaspeed 員工補充表示，儘管外界公開報導的說法並非如此，但 Alice Huang「實際上依然是我們的老闆」。員工在這份今年五月出爐的報告中坦承，黃樂在去年10月率先被紐約時報揭露身分後，確實保持低調、轉入幕後，不過那只是媒體的說法。事實上她仍親自參與行政層面與日常營運。