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AI技術判斷用戶年齡！謊報成年也會被揪出

▲臉書母公司Meta表示，即使青少年註冊時刻意謊報生日、將年齡填寫為18歲以上，系統仍可能透過AI判斷，進一步限制可瀏覽的內容。（圖／美聯社／達志影像）

限制陌生人聯繫、過濾不當內容！管理每日使用時間

▲Meta指出，相關技術過去已陸續應用於旗下平台，並讓更多青少年帳號受到適齡保護，因此決定自11月10日起擴大至全球。（示意圖／取自pixabay）

社群平台Instagram、Facebook母公司Meta今（10）日宣布，將在全球擴大應用人工智慧（AI）年齡辨識技術，主動找出疑似未成年使用者，並自動將其納入「青少年帳號」安全保護機制。即使青少年註冊時刻意謊報生日、將年齡填寫為18歲以上，系統仍可能透過AI判斷，進一步限制可瀏覽的內容、隱私互動及使用時間，以降低未成年人在網路上接觸潛在風險的機會。Meta表示，部分青少年可能為了避開平台年齡限制，在註冊帳號時填寫不實生日，藉此取得原本不符合年齡資格的使用體驗。為解決這項問題，Meta導入AI技術，透過帳號相關資訊辨識疑似未成年使用者，即使個人資料顯示已滿18歲，仍可能被系統判定為青少年，並納入相應的安全保護機制。Meta指出，相關技術過去已陸續應用於旗下平台，並讓更多青少年帳號受到適齡保護，因此決定自11月10日起擴大至全球。Meta也計畫在今年稍晚將類似技術導入Threads，並逐步向全球用戶推出。目前Instagram、Facebook及Messenger的青少年帳號已內建多項安全設定，包括限制陌生人聯繫、過濾不適合未成年人的內容，以及管理每日App使用時間等，藉此減少青少年接觸不當資訊或遭陌生人騷擾的風險。除了辨識13至17歲的青少年，Meta也將加強查找未滿13歲的兒童帳號。Meta表示，目前已與美國各州、屬地及哥倫比亞特區共52位跨黨派司法部長達成協議，未來將投入更多資源開發年齡辨識技術，主動找出可能未達平台最低使用年齡的帳號。Meta強調，準確判斷使用者真實年齡，是科技產業共同面臨的難題。隨著AI辨識技術擴大應用，即使青少年刻意填寫錯誤生日，平台也能透過系統主動偵測，讓更多未成年使用者獲得符合年齡的安全防護。