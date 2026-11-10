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樂團「美秀集團」前吉他手修齊（劉修齊）去年宣布退出團體，沒想到事件才過不久，今（10）日傳出他持毒被抓，他在上個月凌晨開車經過大安區時，因為眼神渙散行跡可疑，引起警察懷疑，隨即遭到攔查，不過當下他拒絕檢測，因此直接被以《公共危險罪》送辦。根據了解，上個月22日凌晨2點多，修齊開著車經過台北市大安區路段，但因為眼神渙散，精神恍惚且行跡可疑，引起巡邏警員注意，隨即遭到攔查。警方盤查時，他們要求修齊做唾液毒品檢測，沒想到他拒絕配合，因此當場被以《公共危險罪》逮捕，後續警方搜查車內發現駕駛座下方有一包殘留毒品的袋子，初步檢驗後呈現第三級毒品陽性反應。事實上，修齊過去就有涉毒紀錄，2021年9月就因為持有大麻煙彈遭警方盤查，當時尿液檢驗結果呈陰性，最終獲緩起訴處分。本次修齊涉毒案件經警方偵訊後，已依違反《毒品危害防制條例》及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。