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▲川普身邊的知名美女助理哈普（Natalie Harp）。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳深陷「美人計」震撼全球，現今到底有幾位成功人士能夠潔身自愛、忠於家庭成為外界關心話題。與此同時，美國總統川普（Donald Trump）於週一晚間無預警致電美國政論直播節目《華盛頓期刊黃金時段》（Washington Journal Primetime），在長達近八分鐘的連線中大談移民、中東情勢與內閣彈劾案。然而，就在節目接通川普電話的瞬間，背景音中赫然傳出一名神秘女子的笑聲，究竟是誰在川普旁邊咯咯笑意外成為社群網路上熱議焦點。綜合外媒報導，當時節目主持人吉爾吉斯（Mimi Geerges）向觀眾宣布已接通來自白宮的連線時，電話背景隨即傳出一段短暫但清晰的女子笑聲。直播中，節目主持人與川普均未對此笑聲作出任何說明，目前無法確知川普當時身在何處、身旁有何人陪同。吉爾吉斯在連線中詢問川普為何收看節目，川普說自己「喜歡看民眾Call-in，因為這能讓我了解目前的形勢」。川普接著大談伊朗衝突局勢，以及眾議院正針對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）推動彈劾案等國內外政治議題。不過，節目播出後，網友最在意的卻是在川普旁邊咯咯笑的女子到底是誰。美國資深記者羅森（Laura Rozen）認為笑聲的主人是川普身邊的知名美女助理哈普（Natalie Harp），一些民主黨支持者也普遍支持這項看法，不過，目前並無法證實當時在川普旁發笑的人就是哈普。哈普曾被稱為是川普的「人肉印表機」、「情緒毛毯」，是川普最核心的幕僚人員之一，也是公認的外國領袖與川普之間的「非正式管道」，雖然她並沒有傳統外交或國安幕僚的正式職稱。