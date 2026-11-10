我是廣告 請繼續往下閱讀

9月刷卡王及發卡王都是這家銀行

電子支付使用人數月增37萬人 代收付交易金額略減

金管會今（10）日公布今（2026）年9月信用卡簽帳金額約4600億元，創下歷年同期新高，月增274億元，主要受到百貨公司週年慶檔期、iPhone新機開賣及中秋連續假期助攻，中信銀行亦同時拿下刷卡王及發卡王寶座，而星展銀行因進行清卡，9月停卡了18.16萬張。金管會公布最新統計，截至今年9月底止，共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5961萬張，總有效卡數約4021萬張，9月簽帳金額為4600億元，較8月的4326億元增加約274億元，為歷年同期新高，也是單月史上第五高，銀行局副局長王允中分析，主要原因包括百貨公司週年慶檔期、iPhone新機上市開賣，加上中秋連續假期帶動旅遊與餐飲消費等。而累計今年前9月信用卡簽帳金額為4兆2239億元，亦創下同期新高紀錄。9月信用卡簽帳金額前5大銀行依序為中信銀行890.1億元、國泰世華銀行843億元、台北富邦銀行573.18億元、玉山銀行556.45億元與台新銀行的514.29億元。9月單月發卡量前5大銀行，依序為中信銀行18萬1574張、玉山銀行6萬7795張、國泰世華銀行4萬4615張、台新銀行4萬3329張及台北富邦銀行3萬8036張。至於星展銀行（台灣）9月單月停卡18.16萬張，王允中說明，主要是星展對連續12個月未消費持卡進行清卡所致。此外，至於今年前3季非現金支付交易筆數70.64億筆，交易金額達7.7兆元，對照全年80億筆、10兆元的目標，達成率分別為88.29%及77%。電子支付部分，截至今年9月底止，計有10家專營電子支付機構及19家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政），9月電子支付帳戶總使用人數4226萬人，月增37萬人，交易金額略有下滑，當月代理收付實質交易款項金額約337.9億元，月減少3.4億元，王允中解釋，因部分業者當月缺乏大型促銷活動，電商及實體通路交易金額減少，也有業者反映開學後出遊、休閒消費縮減，影響交易表現。另外，電子支付當月辦理國內外小額匯兌金額約185.4億元，較上月增加約2.7億元；當月收受儲值款項金額約327.7億元，較上月減少約1.2億元；支付款項餘額約214.8億元，較上月增加約1.4億元。