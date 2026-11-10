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日本職棒（NPB）讀賣巨人隊日前在新人選秀會上，「強行指名」將目標鎖定在美國職棒大聯盟（MLB）的甲子園「火球男」織田翔希。今（10）日巨人隊編成本部長水野雄仁與球探總監榑松伸介親自拜訪橫濱高校，目的是向織田翔希說明「從巨人邁向大聯盟」的藍圖。不過巨人球團吃了閉門羹，並未見到選手本人，拜訪行程約10分鐘便結束，高層盼能再有一次面談機會，親自向選手說明養成計畫。據《日刊體育》報導，在今日的拜會行程中，巨人隊新任監督松井秀喜並未隨行，而是由編成本部長水野雄仁與球探總監榑松伸介代表出席；橫濱高校方面，織田翔希因在教室上課並未現身，由棒球部監督村田浩明、部長高山及校長等人出面接待，雙方會談約10分鐘便告結束。水野雄仁在隨後的聯訪開頭坦言，「我們向監督與校長說明，在看過織田同學（表明挑戰美職）的記者會後，巨人隊依然帶著期盼他能『透過日本職棒為跳板再去美國』的想法，毅然做出指名的決定。但在這之前，我們也向校方表達，引發社會各界議論紛紛，感到非常抱歉。」水野雄仁也重申球團的核心訴求，力推「從巨人邁向大聯盟」的藍圖，「我們由衷期盼他能在巨人隊、在日本職棒好好打出亮眼實績後，再去挑戰美國大聯盟。」並進一步強調，「我們會擬定一套完善扎實的育成計畫，讓織田同學能夠安心加入日本球界與巨人隊；我們唯一的盼望，就是他能選擇巨人隊，作為磨練實力、邁向世界第一投手的先期準備。」織田翔希目前已與6支大聯盟球團完成面談，預計11月17日前最多將與12支大聯盟球團接觸。巨人球團也希望能獲得與織田翔希的面談機會，並打算帶著正在製作中的養成計畫展開交涉，「我們會循序漸進。得知他目前正與大聯盟球團進行面談，若在這輪面談結束後能給我們一點機會，我們希望能帶著下一步的指導養成方針向他詳細說明。」橫濱高校監督村田浩明則說明了巨人拜會的具體內容，「巨人球團向我們提出請求，希望在大聯盟面談告一段落後，能給他們一個機會坐下來談，向選手說明包括具體養成計畫在內，如何先在日本打球、進而引導前往美國發展的藍圖。」談到接下來的走向，村田浩明表示，「球團給了我們相當值得深思的方向與提議。這不是我個人能決定的事，雖然今天選手本人並未同席，但我會將球團的想法完整轉達給織田本人與他的母親，大家一起好好思考下一步該怎麼走。」至於為何織田翔希今日未現身？村田浩明解釋選手是去上課，「畢竟他還只是一個高中生，腦袋裡難免會陷入混亂與糾結。」面對眼前的多種選擇，村田浩明也替織田翔希代為吐露心聲，「他既感到興奮雀躍，內心也難免有所動搖。」雖然織田翔希赴美挑戰的心情相當強烈，但在與大聯盟球團的面談過程中，除了看見夢想的魅力之外，也必須真實面對各種潛在的隱憂。在各方建言不斷傳入耳際之際，村田浩明堅定表示，「希望能從旁引導他，做出不讓自己留下遺憾的決定。」