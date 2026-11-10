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曾列黃國昌「四大金釵」！初選失利獲黨徵召轉戰桃園龜山

選前三週頻辦案引質疑！民眾黨籲勿淪政治操作

桃園市議員候選人周曉芸疑收受中國的資助、委託及指示投入選戰，新北地檢署接獲情資後，立即成立專案小組進行調查。日前檢方發動大規模搜索，經漏夜訊問後，認為周曉芸有涉犯《反滲透法》、《個資法》及《刑法》背信等罪嫌，今（10）日諭知周曉芸以50萬元交保，並限制出境、出海及住居，同時實施科技設備監控。對此，台灣民眾黨發言人張彤表示，正進一步了解相關情況，呼籲外界在事實釐清前，避免過度揣測。50歲的周曉芸是金門人，有20年的護理、醫療管理及長照實務經驗，曾擔任台北市長照人員職業工會理事及金門珠山日照中心執行長。2021年擔任民眾黨金門縣黨代表及黨部執行長，隔年角逐金門縣議員席次，並以1157票吞敗。後來轉任黃國昌新北三蘆區服務處主任，被視為黃國昌子弟兵，更有四大金釵稱號。但卻在黨內初選時，敗給政治素人陳彥廷，最後被黨徵召到桃園龜山區參選議員。沒想到距離投票剩不到20天，檢調卻找上門搜索，認為周曉芸涉嫌違反《反滲透法》第4條、《個人資料保護法》第41條、《商業會計法》第71條第1款，以及《刑法》第342條第1項等罪嫌。面對突如其來的官司，張彤指出，距離投票僅剩三週，近期檢調接連加大力道偵辦涉及選舉的相關案件，辦案時機已引發社會對司法介選的質疑。我們尊重檢調依法偵辦不法，但也要求相關調查必須秉持客觀公正原則、恪守正當法律程序，避免加深人民對司法介入選舉的疑慮。尤其，檢調機關更應嚴格遵守無罪推定及偵查不公開原則，不應讓尚未查證的偵查資訊流向特定媒體，更不能透過選擇性洩漏資訊、刻意帶風向的方式，讓司法偵查淪為政治操作的工具。 選舉應由選民決定，而不是由偵查資訊與媒體風向左右。司法公信力不容成為政治攻防的犧牲品。