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▲2026新北耶誕城主燈是卡娜赫拉的動物們搭熱氣球。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026新北耶誕城主燈是卡娜赫拉的動物們搭熱氣球。（圖／記者葉政勳攝）

▲燈光主秀今年同樣採3D光雕秀模式，融入「卡娜赫拉的動物」主題。（圖／記者葉政勳攝）

▲「粉紅夢幻港灣」以八米巨型郵輪為視覺焦點。（圖／記者葉政勳攝）

▲萬坪公園有「貓頭鷹的森林派對」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲府中廣場的「耶誕行旅樂園」。（圖／新北市府提供）

▲周邊人行道都裝設璀璨的燈飾，已經有民眾搶先在現場拍照。（圖／記者葉政勳攝）

▲星空精靈特快車夜晚會透過機械動態、燈光展演與四層造雪特效，成為耶誕精靈星光樂園。（圖／記者葉政勳攝）

▲「夢想航班」位置就在市府一樓大廳（圖／記者葉政勳攝）

▲「出發吧！夥伴」是粉紅兔兔和P助並肩而坐準備出發旅行。（圖／記者葉政勳攝）

今年活動擴大範圍 三重、新莊、淡水都有

▲新北市府宣布2026新北耶誕城和「卡娜赫拉的小動物」聯名，11月13日將正式開城，而巨星演唱會日期是12月12日、12月13日。（圖／翻攝畫面）

新北市府宣布，2026新北歡樂耶誕城於11月13日盛大開城！今年與「卡娜赫拉的小動物」聯名，所有聖誕裝置結合P助、粉紅兔兔，以及殭屍貓等人氣角色。今年主燈為「萌幻飛行號」，是巨型熱氣球主燈，動物們搭乘熱氣球。而市府大樓北面同樣有光雕燈光秀。另外站前廣場也有「粉紅夢幻港灣」，捷運環狀線板橋站南廣場則有「星空精靈特快車」，就是網上瘋傳會下雪的聖誕樹裝置區。2026新北耶誕城活動一連舉辦45天，點燈日期自11月13日（五）起至12月27日（日）止。《NOWNEWS今日新聞》整理主燈、燈光秀、四大展區特色與必看亮點一次看。新北市府表示，今年耶誕城四大主題燈區全面升級。：卡娜赫拉的小動物們搭上夢幻熱氣球，展開今年耶誕城的萌幻旅行。：17:30-23:00：配合市府大樓燈光秀時間，每整點、半點一次，每次 5 分鐘：市民廣場▪️耶誕燈光主秀一直是全臺3D光雕秀的領航者，在市府大樓光雕投影上加以高彩度雷射線條效果，大樓側面以染牆燈投射出絢麗光暈，於主燈秀演出時連動表演，讓整體演出量體看起來更大更震撼。：每日 17:30-23:00，每整點、半點一次，22:00 為最後一場有聲版：市府大樓北面：以八米巨型郵輪為視覺焦點，邀請大小朋友航向充滿童趣的奇幻海洋。：17:30-23:0017:30-22:00，每半小時1次，每次展演3分鐘。(實際演出頻率將視現場狀況調整)：站前廣場內容說明：帶領大家踏入神祕又療癒的奇幻森林。亮燈時間：17:30-23:00展演頻率：17:30-23:00，貓頭鷹持續擺動位置：萬坪公園耶誕老公公駕駛雪橇，帶著耶誕祝福從遙遠的冬日國度啟程，穿越星空、雪花與城市燈火，為大家獻上浪漫指數爆表的銀白飄雪秀。與往年一樣，人行道都有璀璨的燈飾，分有夢想升空大道、星空纜車、星河航道等。▪️新北耶誕城還未正式開城，此裝置就在Threads上有網友分享，而造成轟動。延續去年《耶誕精靈馬戲派對》的童話角色記憶，讓 12 位小精靈透過禮物列車、愛樂演奏與飛空星光，展開一場從樹下巡遊到樹頂夜空的耶誕奇幻旅程。白天以繽紛樹屋、禮物列車與 12 位小精靈營造童話打卡場景，夜晚透過機械動態、燈光展演與四層造雪特效，成為耶誕精靈星光樂園。：17:30-23:00：17:30-22:00，每半小時 1 次，每次展演 3 分鐘。(實際演出頻率將視現場狀況調整)：捷運環狀線板橋站南廣場▪️內容說明：粉紅兔兔與 P 助邀上好友，搭乘粉色班機飛向新北，展開期待已久的耶誕假期。亮燈時間：17:30-23:00裝置位置：新北市政府一樓大廳▪️：粉紅兔兔和P助並肩而坐，並在璀璨燈海下整裝待發，準備迎向下一站的驚喜與冒險。：17:30-23:00市民廣場(縣民大道與新站路交叉口)然而最大驚喜則是，今年「新北歡樂耶誕城」不僅在板橋，還串聯新北市政府三重安芯中心、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場、五股環保藝術公園、淡水老街廣場、新店裕隆城及中和四號公園等7處響應燈區，透過燈區即時連線、同步開城！：卡娜赫拉的小動物（粉紅兔兔與P助）：2026年11月13日（五）～ 12月27日（日）：每日 17:30 - 23:00（每逢整點、半點各展演一場，每場約5分鐘）：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場：擴大設置7大燈區，包含淡水、中和、鶯歌、三重、新莊、新店等