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地瓜球撒上「小鳥藥粉」！邀感冒店員試吃

▲食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，愛克痰正確服用方式應先溶於水中再飲用，不應直接添加於食物中，否則可能造成喉嚨刺激、嗆咳等不適症狀。（圖／翻攝業者臉書）

愛克痰屬顆粒劑型！應先溶於水再服用

▲食藥署也提醒，民眾用藥前應了解藥品適應症、禁忌、用法用量及注意事項，並考量自身健康狀況。（圖／食藥署提供）

小鳥藥粉直接入口恐刺激喉嚨！用藥前應諮詢專業人員

連鎖地瓜球業者「可以可以地瓜球」近日在粉絲專頁發布一段影片，竟將俗稱「小鳥藥粉」的化痰藥物「愛克痰」直接撒在地瓜球上，還邀請自稱感冒的店員試吃，並打趣喊話「誰說感冒不能吃炸的？」影片曝光後引發討論。對此，食藥署提醒，藥品並非食品，愛克痰屬顆粒劑型，應先溶於水中再服用，不可直接添加在食物中，否則可能造成喉嚨刺激、嗆咳等不適。業者事後已將影片刪除，嘉義縣衛生局也已接獲通報，正式啟動調查。「可以可以地瓜球」粉絲專頁近日分享一段影片，只見一名女子露出得意表情，拿起一包「愛克痰」，將藥粉均勻撒在剛出爐的地瓜球上。接著鏡頭拉近特寫，金黃酥脆的地瓜球表面布滿白色粉末，看起來宛如撒上糖粉調味。店家還邀請一名自稱感冒的店員試吃，並喊話「誰說感冒不能吃炸的？」將藥品當成食物調味料的畫面，引發網友議論。針對本案，食藥署提醒，依《藥事法》第65條規定，非藥商不得為藥物廣告，違者可處新台幣20萬元以上、500萬元以下罰鍰。業者將藥品撒在食品上拍攝影片，是否涉及違法，公司登記所在地嘉義縣衛生局已接獲通報，並正式啟動調查，將進一步釐清是否違反相關規定。愛克痰被不少民眾暱稱為「小鳥藥粉」，感冒咳嗽時，有些人會到社區藥局購買相關藥物。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，常見化痰藥物成分為乙醯半胱胺酸（Acetylcysteine），主要作用是降低呼吸道黏液的黏稠度，幫助痰液排出。黃玫甄表示，藥品不是食品，民眾切勿隨意模仿影片中的做法。愛克痰屬於醫師、藥師指示用藥，影片中的產品為顆粒劑型，正確服用方式應先溶於水中再飲用，不應直接添加於食物中，否則可能造成喉嚨刺激、嗆咳等不適症狀。無論使用何種藥品，都應依照食藥署核准的藥品仿單，以及醫師、藥師指示正確使用。根據藥品仿單，愛克痰屬醫師、藥師指示用藥，適應症為減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性，主要成分為乙醯半胱胺酸（Acetylcysteine）。食藥署也提醒，民眾用藥前應了解藥品適應症、禁忌、用法用量及注意事項，並考量自身健康狀況。若對用藥方式有疑問，應先向醫師或藥師諮詢，切勿將藥品當成食品，或因網路影片而任意改變服用方式。