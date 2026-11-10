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日本職棒（NPB）讀賣巨人隊日前在新人選秀會上，「強行指名」將目標鎖定在美國職棒大聯盟（MLB）的甲子園「火球男」織田翔希。今（10）日巨人隊編成本部長水野雄仁在受訪時直言，會擬定一套養成計畫，讓織田翔希安心加盟巨人隊，未來再挑戰大聯盟。《日刊體育》指出，巨人隊史上僅有菅野智之、岡本和真透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟，松井秀喜、上原浩治當年都是直到取得海外自由球員（FA）資格才獲准旅美，在織田翔希還沒加盟前就「容許未來旅美」，這對巨人隊來說，無疑是「重大讓步」。巨人隊今日由編成本部長水野雄仁與球探總監榑松伸介親自拜訪橫濱高校，但未見到織田翔希本人，因此拜會行程僅10分鐘就結束。據《日刊體育》報導，水野雄仁在聯訪中，充分展現出球團力邀織田翔希入團的強烈決心，對巨人隊而言更稱得上是前所未有的「破天荒方針」。水野雄仁喊話，「我們由衷期盼他能在巨人隊、在日本職棒好好打出亮眼實績後，再去挑戰美國大聯盟。」更進一步表示，「我們會擬定一套完善扎實的育成計畫，讓織田同學能夠安心加入日本球界與巨人隊；我們唯一的盼望，就是他能選擇巨人隊，作為磨練實力、邁向世界第一投手的先期準備。」回顧巨人隊隊史，自家球團培養的本土選手中，透過入札制度成功挑戰大聯盟的，過去僅有2020年的菅野智之以及去年休賽季的岡本和真兩人而已。長年扛起第4棒重任的松井秀喜，以及兼具王牌與終結者角色的上原浩治，當年都是直到取得海外FA資格後，才獲准挑戰大聯盟；即便是菅野與岡本，也是在長年身為球隊王牌與第4棒、累積巨大貢獻後，才獲得球團點頭放行入札。《日刊體育》直言，從這樣的歷史背景來看，在加盟階段就直接給出「容許未來旅美」的承諾，對巨人球團而言是非同小可的「重大讓步」，更是展現爭取織田翔希加盟的極致誠意。織田近期與大聯盟球團持續進行面談，巨人隊也希望後續能再次獲得面談機會，水野雄仁期盼，「給我們一點機會，我們希望能帶著下一步的指導養成方針向他詳細說明。」