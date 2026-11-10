我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情醜聞持續擴大，科技媒體《The Information》10日引述兩名知情人士報導，指稱與黃仁勳傳出不當關係的中國籍女子黃樂（Alice Huang），涉嫌利用此關係協助將價值至少75億美元的輝達人工智慧（AI）晶片私下出貨到中國。報導指出，黃樂與其丈夫、姊妹聯手在中國及新加坡建立了一套龐大的公司網絡，專門旨在籌措與獲取輝達晶片，再銷往中國。這套網絡的核心為2023年6月於中國成立的「上海世紀利通」，該公司在成立短短數月後的同年10月，便迅速取得輝達「雲端合作夥伴」資格，從而享有優先取得輝達高端晶片的通道。消息人士透露，在輝達晶片受到美國出口管制法規限制後，黃樂透過其與黃仁勳及輝達分銷商的密切關係，確保晶片供應鏈暢通，成功協助將約24萬顆H100、H200以及部分A100等受管制的高階晶片輸送至中國境內。針對上述報導，輝達並未立即回應置評請求；阿里巴巴、騰訊、Megaspeed以及上海世紀利通等相關企業亦未發表評論。黃仁勳日前已向輝達員工坦承「對妻子不忠」，但未公開說明婚外情對象的詳細身分。如今美國聯邦調查局（FBI）亦已正式介入調查此案，這不僅是黃仁勳個人感情上的醜聞，更關係到美國國安與晶片出口禁令是否長期存在漏洞。