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大師手把手教學 沈伯洋打造新玩具光之劍

在星戰界中頗具知名度的光劍製作達人馬可多，今（10）日在社群貼出文，與台北市長參選人沈伯洋同框，一起製作屬於沈伯洋的光之劍，並表示沈伯洋答應下次將會全程舉著光之劍掃街，但也有個壞消息，就是這把劍可以亮6個小時，更提及今日拜訪他的辦公室，居然還有裱框的暗黑武術會的門票，跟一堆沒組完的初音和鋼彈，還有整牆滿滿的動漫海報，「收回之前他不夠宅這句話」。馬可多今日到沈伯洋辦公室一起打造光之劍，現在他有自己的光之劍，可以跟沿街支持民眾光劍相互感應，「不要再跟我敲碗啦」，好消息是沈伯洋說會全程舉著光劍掃街，拿到光劍沒電為止，也有個壞消息，就是這把劍可以亮6個小時。馬可多也提到，今天去沈伯洋辦公室拜訪，發現他是真夠宅、不是假宅，居然還有裱框的暗黑武術會的門票，跟一堆沒組完的初音和鋼彈，還有整牆滿滿的動漫海報，「這根本是我家」。馬可多打趣稱，所以收回之前説他不夠宅這句話，他只是不宅星戰，「所以不能跟我訂劍哈哈哈」，並表示自己還是不會投他，因為自己是台中人沒有台北投票權，而有人許願蔣萬安拿大寶劍跟沈伯洋對決，「我滿想的，有沒有藍色的朋友幫忙牽一下線啦」。