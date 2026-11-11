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NBA洛杉磯湖人隊當家巨星唐西奇（Luka Doncic）日前率隊作客以124：114擊潰亞特蘭大老鷹隊，不僅繳出32分10助攻8籃板5抄截與2阻攻的MVP等級全能數據，更在場邊狠狠揭開了老鷹隊史最痛的一道傷疤。比賽期間唐西奇與場邊第一排的老鷹球迷展開垃圾話互嗆，當面殘酷嘲諷老鷹當年選秀放走他的致命錯誤，更直白地對著主場球迷嗆聲「你們心裡其實很希望擁有我吧？你們知道自己本來可以得到我的」，超狂發言讓現場老鷹球迷啞口無言，只能含淚苦笑承認「他說的是事實」。這段在社群平台引發瘋傳的場邊對話，直接挑動了老鷹隊史最大的痛處。在2018年NBA選秀會上，老鷹隊手握探花籤選進了唐西奇，卻隨即做出震驚聯盟的交易決定，將唐西奇送往獨行俠換取第5順位的楊恩（Trae Young）。如今8年過去，唐西奇已帶隊打進過總冠軍賽、披上紫金戰袍場均狂飆40.1分領跑聯盟得分榜，而楊恩則輾轉流落至華盛頓巫師隊與前湖人球星戴維斯（Anthony Davis）聯手，雙方生涯軌跡天差地遠。昨日比賽進行時，手感發燙的唐西奇走到場邊直接向老鷹球迷開嗆：「你們大家都很希望當初得到我吧？你們超希望的，對吧？」幾名老鷹球迷立刻嘴硬反擊：「我們曾經選到你過！」、「才沒有，我從來沒想要過你！」然而唐西奇毫不留情地用眼神與微笑回應，此時終於有崩潰的老鷹球迷說出心裡話承認：「我真的希望我們擁有你，我真的很希望。」唐西奇隨即冷酷補上一刀：「你們知道你們本來可以得到我的。」讓連錄影掌鏡的球迷都忍不住苦笑附和：「他真的說得一點都沒錯。」唐西奇不僅在口頭上精準補刀，在球場上更是用無解的統治力徹底打服主場球迷。全場唐西奇打出32分、10助攻、8籃板、5抄截、2阻攻的鬼神數據，成為湖人創隊79年隊史首位能「多次」單場繳出「30分、5助攻、5抄截、2阻攻」的球員，連傳奇名宿賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與魔術強森（Magic Johnson）生涯在湖人也都僅達成過1次。目前湖人隊以10勝2負戰績傲視全聯盟，唐西奇用最頂級的個人身手與球隊戰績，無情證明了老鷹當年放走他是何等愚蠢的決策。時隔8年換上湖人球衣，唐西奇每次造訪亞特蘭大，依然持續用最狠的垃圾話與最具摧毀性的得分秀，讓老鷹球團與球迷為當年的歷史錯誤付出最慘痛的代價。