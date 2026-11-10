焦點戰為費城76人面對波士頓塞爾提克，76人開季豪組超級陣容，開季打出9勝2敗成績，本場面對擅長外線與防守的綠衫軍，為兩隊本季首度交手，也是昔日雙槍之一布朗（Jaylen Brwon）轉戰費城後，首度與老家塞爾提克對決，他跟塔圖姆（Jayson Tatum）互動也是場上焦點。

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費城76人 vs 波士頓塞爾提克

NBA 11月11日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 客隊 主隊 轉播單位 運彩盤口讓分 大小分 08:30 密爾瓦基公鹿 紐約尼克 -- 尼克讓3.5分 224.5分 09:00 波士頓塞爾提克 費城76人 -- 76人讓2.5分 218.5分 10:00 邁阿密熱火 猶他爵士 -- 爵士讓2.5分 227.5分 10:00 洛杉磯快艇 鳳凰城太陽 -- 太陽讓5.5分 231.5分 11:00 奧蘭多魔術 沙加緬度國王 -- 國王讓4.5分 220.5分 12:00 俄克拉荷馬城雷霆 波特蘭拓荒者 -- 雷霆讓6.5分 229.5分 🏀 2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？



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NBA例行賽持續熱戰，明（11）日共有6場比賽進行，《NOWNEWS今日新聞》為您帶來NBA 11月11日例行賽賽程、時間、轉播等相關資訊。76 人後場發動機（Tyrese Maxey） vs 綠衫軍外線火力（Jayson Tatum）76 人： 馬克西（Tyrese Maxey）本季擔綱隊上第一得分要角，場均出賽時間高居全隊之冠，具備優異的高速切入與得分爆發力。搭配內線恩比德（Joel Embiid）戰術牽制，能為外線發動者爭取極大的進攻空間。塞爾提克：塔圖姆近期維持高效輸出，不僅場均能攻下高分，更在組織傳導上扮演靈魂角色。綠衫軍擅長利用高檔的外線投射與擋拆配合，帶動整體攻勢。戰術與攻防關鍵：比賽節奏掌控（快攻 vs 系統戰）塞爾提克本季攻防節奏較沉穩，主打團隊轉傳與外線空檔；76人則更依賴後場的快速推進與轉換快攻。節奏掌握在誰手中將直接影響比賽走勢。76人內線擁有些許身形優勢，若能在禁區造犯規並掌握防守籃板，將大幅限制綠衫軍的轉換進攻機會。塞爾提克擁有穩定性極佳的板凳火力，如懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）等人，而兩隊在比賽收尾階段第四節進攻成功率與失誤控制，將是決定最終勝負的關鍵勝負手。