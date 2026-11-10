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晶圓代工龍頭台積電（2330）擴大AI產業布局！台積電今（10）日召開董事會，核准以不超過5億美元認購美國AI新創Anthropic普通股，認購價格將依該公司未來首次公開發行（IPO）價格訂定；另外，也將以不超過5億美元認購OpenAI Group PBC特別股，兩項投資合計最高達10億美元。此外，董事會也通過投入不超過5億美元設立投資公司，進一步擴大半導體產業及生態系的策略性投資。台積電10日發布新聞稿指出，董事會核准認購Anthropic PBC普通股及OpenAI Group PBC特別股，其中，Anthropic每股認購價格將依該公司首次公開發行（IPO）價格訂定，兩項投資金額均以不超過5億美元為上限。除了直接投資AI新創公司，台積電董事會也核准投入不超過5億美元設立投資公司，將針對半導體產業及生態系進行策略性投資，持續強化產業鏈布局。因應市場需求及技術發展，台積電董事會也核准資本預算約409.26億美元，主要用於建置及升級先進製程、先進封裝、成熟及特殊製程產能，以及廠房興建與廠務設施工程。此外，相關預算也涵蓋2027年研發、經常性資本支出及資本化租賃資產，持續為長期產能規劃及技術發展預作準備。股利政策方面，台積電董事會通過配發2026年第三季每股現金股利9元，普通股配息基準日訂於2027年3月17日，除息交易日為2027年3月11日，現金股利預計於2027年4月8日發放。至於台積電ADR，除息交易日及配息基準日則同樣訂於2027年3月11日。