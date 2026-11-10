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晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日召開董事會，通過2026年第三季財報及股利政策，第三季合併營收達新台幣1兆4942.4億元，稅後純益7630.6億元，每股盈餘（EPS）為29.43元。此外，董事會核准配發第三季每股現金股利9元，預計2027年4月8日發放；因應市場需求及長期產能規劃，也通過約409.267億美元資本預算，持續擴充先進製程、先進封裝及成熟與特殊製程產能。台積電指出，董事會核准2026年第三季營業報告書及財務報表，第三季合併營收約新台幣1兆4942億4000萬元，稅後純益約7630億6000萬元，每股盈餘為29.43元，展現營運成果。股利政策方面，台積電董事會核准配發2026年第三季每股現金股利9元，普通股配息基準日訂於2027年3月17日，除息交易日為2027年3月11日，現金股利預計於2027年4月8日發放。依《公司法》第165條規定，自2027年3月13日起至3月17日止停止普通股股票過戶。至於在美國紐約證券交易所上市的台積電美國存託憑證（ADR），除息交易日及配息基準日則均為2027年3月11日。因應市場需求預測及技術發展藍圖所制定的長期產能規劃，台積電董事會也核准約409億2670萬美元資本預算，主要用於建置及升級先進製程產能，以及先進封裝、成熟與特殊製程產能。此外，資本預算也涵蓋廠房興建及廠務設施工程，以及2027年研發資本預算、經常性資本預算與資本化租賃資產預算，持續強化長期技術研發與產能布局。