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▲修齊為自己持毒被逮一事發文。（圖／翻攝自劉修齊臉書）

「美秀集團」前吉他手修齊（劉修齊）上個月凌晨開車經過大安區時，因為眼神渙散遭到警方臨檢，最後在車上搜出毒品殘留塑膠袋，被以《毒品危害防制條例》、《公共危險罪》送辦，消息傳出後，今（10）日稍早他在臉書發聲，「又要po聲明囉～無奈，他們最近很瘋。」修齊稍早在個人臉書發聲，「又要po聲明囉～R U Ready？無奈⋯⋯他們最近很瘋。」透露爆出來的毒品案件，他不久後會公開聲明，對於自己的遭遇感到相當無奈。修齊上個月22日凌晨2點多，開車經過台北市大安區，因眼神渙散、精神恍惚且行跡可疑遭警方攔查，員警要求他接受唾液毒品檢測時，他拒絕配合，被依公共危險罪嫌將人逮捕，接著在駕駛座下方查獲一包疑似沾有毒品的袋子，初步檢驗呈第三級毒品陽性反應。事實上，修齊早在2021年9月就因持有含大麻菸彈遭盤查，最終獲緩起訴處分。他於2025年5月宣布退出美秀集團，休息一年多後推出個人專輯《朋友、戀人與最糟糕的事》，新歌〈深夜的胡思亂想〉還找來前團員狗柏合唱，沒想到卻在這時爆出毒品案件，令人唏噓。