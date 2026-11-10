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澄清兒虐數據用猜說！沈伯洋：遭移花接木

蔣萬安願為市府做不足向社會致歉

民進黨台北市候選人沈伯洋日前接受專訪時聲稱，台北市「不當兒虐事件可能是六都之首」，但自己沒有數據，所以只能「用猜的」引發爭議。今（10）日台北市長蔣萬安受訪時，再次要求道歉，但沈伯洋不能接受反嗆「要道歉的應該是他才對，怎麼變成我了？這太奇怪了吧！」對此，蔣萬安晚間怒轟，不知道沈委員理直氣壯、永不認錯的勇氣是哪來的。沈伯洋在立法院受訪時直言，所謂「兒虐用猜的」完全就是移花接木，每次在講諾米達、夏莉絲案時，他都會說這是系統性的問題，但系統哪裡出了問題？因為沒有市府的數據，所以只能用猜的。「我們講的是送到幼兒園的兒虐，結果他提出的數據是家內的，是那種父母自己就是施暴者的案件。」沈伯洋也說，幼兒園目前已知的案件有八大件，110多位小孩受害、600多件不當對待。根據現有能取得的數據，台北這案件特別多，所以才告訴大家，光是檯面上能收集到的這些，都已經沒有系統性的解決，我們該怎麼辦？「有兒虐事情要道歉的應該是他才對，怎麼變成我了？這太奇怪了吧！」面對沈伯洋的說法，蔣萬安無法接受，晚上到延三夜市掃街前，特別再度強調，若大家要他為市府這4年來還有做得不好的地方，向家長、社會道歉「我也願意」。但這跟沈伯洋指控台北市是六都虐童案最多的城市是兩件事情，事實也不是如此。沈伯洋不只是市長候選人，還是立委、公眾人物，若連一般民眾的臉書評論錯誤都願意道歉更正，「那我不知道沈委員理直氣壯，永不認錯的勇氣是哪裡來的」？