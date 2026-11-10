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▲紐約洋基教頭亞倫·布恩（Aaron Boone）的父親鮑伯·布恩（Bob Boone）今日逝世，享壽78歲。。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊主帥亞倫·布恩（Aaron Boone）的父親鮑伯·布恩（Bob Boone）今日逝世，享壽78歲。鮑伯生涯在大聯盟征戰長達19年，累積1838支安打、105發全壘打與826分打點的成績。鮑伯的父親雷·布恩（Ray Boone）同樣是大聯盟選手，兩個兒子布雷特·布恩（Bret Boone）與亞倫·布恩也雙雙繼承衣缽挑戰大聯盟，成為史上首個「祖孫三代大聯盟世家」。據美國《Yahoo Sports》報導，鮑伯1947年出生於聖地牙哥，自史丹佛大學畢業後，於1969年大聯盟選秀會第6輪被費城費城人隊挑中，正式踏上職棒之路。1972年登上大聯盟舞台後，鮑伯先後效力於費城人隊、加州天使隊以及堪薩斯皇家隊，以捕手身分在大聯盟征戰長達19個賽季。鮑伯生涯累積出賽2264場，繳出打擊率.254、上壘率.315、長打率.346，合計擊出1838支安打、105發全壘打與826分打點的成績。鮑伯不但是1980年費城人隊奪下世界大賽冠軍的功臣，球員生涯更曾4度入選明星賽，並榮獲7座捕手金手套獎肯定。此外，鮑伯在天使隊累積蹲捕962場例行賽，至今仍是隊史第一紀錄。1990年，鮑伯在堪薩斯皇家隊以42歲之齡打完大聯盟生涯最後一場比賽。卸下球員戰袍後，鮑伯轉任球隊教練。他曾先後執教堪薩斯皇家隊與辛辛那提紅人隊，執教生涯累積拿下181勝206敗。鮑伯於2005年加入華盛頓國民隊管理階層，並於 2009年升任副總管兼球員發展副總裁。2021年9月鮑伯辭去該職務，為棒球人生劃下句點。鮑伯出身棒球名門世家，他的父親雷·布恩（Ray Boone）同樣是名大聯盟選手，身為內野手在大聯盟征戰13個賽季，曾兩度入選明星賽，並協助克里夫蘭印地安人隊奪下1948年世界大賽冠軍。鮑伯的兩個兒子布雷特·布恩與亞倫·布恩也雙雙繼承衣缽挑戰大聯盟。隨著長子布雷特於1992年登上大聯盟，布恩家族成為大聯盟史上首個「祖孫三代大聯盟世家」，其中次子亞倫目前正擔任紐約洋基隊的總教練。