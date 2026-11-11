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高雄市地政局第三季土地標售，三民區第18期重劃區住四土地以每坪約80萬元、總價1億768萬元標脫，成為本季買氣最佳標售案。信義房屋分析，昔日覆鼎金地區雖有嫌惡設施，市府改造、成熟機能與土地稀缺仍吸引建商目光。資料顯示，此次標出的住四土地位於鼎金後路，近獅湖國小。信義房屋河堤店吳孟維表示，土地地點位於第18期重劃區，屬早期發展的重劃區，素地已然不多；該區最大特色就是可以享有高雄榮總、鼎中／鼎山兩個生活圈的成熟機能，無論是傳統早市與黃昏市場、各連鎖店家、學校，也鄰近國道10號鼎金交流道系統，即使早期覆鼎金地區有嫌惡設施，隨著市府改造、土地稀缺，建商有插旗意願相當合理。而從購屋族角度來看，吳孟維表示，區域買方多為三民區在地客，尤其不少是換屋族，多是長年居住在三民區的公寓或透天，「機能太過成熟，不願意再換居住環境」，故鎖定同樣在三民區的大樓物件。吳孟維表示，18期重劃區主力產品為屋齡20~30年的中古大樓，屋齡10年內的大樓相對少；中古大樓平均成交單價落在25~27萬間，10年上下的大樓則落在30~33萬間。值得注意的是，鄰近明誠路上國泰建設新案成交價已站上5字頭，除了與建商品牌有關，也凸顯此區新案的價值所在，也可呼應此次土地標售，區域內住四土地能夠獲得青睞的狀況。