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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風暴震撼全球，由於外遇對象黃樂（Alice Huang）被指稱為中國間諜，使得黃仁勳外遇不僅是桃色醜聞，更是牽涉美中競爭與輝達高階人工智慧（AI）晶片流向的敏感議題。對此，去中心化預測平台Polymarket正式針對黃仁勳婚姻狀態開出賭盤，開放交易員與網友押注黃仁勳是否會走向離婚之路，截至目前，認為黃仁勳會在2026年12月31日前正式離婚的機率僅約為10％，顯示市場仍相當看好黃仁勳的婚姻不會馬上玩完。根據《CyberNews》報導，黃仁勳會否離婚的賭盤上線後，累計下注金額快速突破22萬美元。截至目前，市場預測黃仁勳夫婦在2026年12月31日前正式離婚的機率約為10％；若將時間押在2027年3月31日前，則預測離婚機率將上升至18％。根據Polymarket的規則，必須由黃仁勳或其妻洛麗（Lori）正式向法院提起離婚訴訟，或是透過官方發布明確的公開聲明才可結算。黃仁勳目前在《富比士》（Forbes）全球富豪即時排行榜上的身家約1554億美元，由於婚外情醜聞爆發，黃仁勳身家近日迅速蒸發，但還是穩居全球前10大富豪之列。假設黃仁勳夫婦未來離婚適用加州夫妻共同財產制度，那麼洛麗可能分得近780億美元，約新台幣2.56兆元。雖然不清楚黃仁勳夫婦是否有簽署婚前協議，但已有網友打趣稱洛麗是「史上最偉大的投資人」，另外Polymarket也有針對黃仁勳何時離開輝達開出賭盤，認為黃仁勳在今年12月31日前宣布辭職或遭解職的機率僅為14％，顯示市場仍十分看好他能度過這次風暴，至少短期內是如此。