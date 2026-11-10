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經濟部貿易署今（10）日公告，取消自7月24日對歐盟出口的9類鋼鐵產品採行出口管理措施，包括輸歐盟鋼鐵產品在放行前必須取得鋼鐵公會簽發原產地證明書、從自貿港區輸往歐盟須經本部核准等。貿易署解釋，近期部份鋼品業者表示，今年台灣獲得歐盟第26類鋼品（焊接鋼管）較往年少，廠商在措施前出口量超過獲配額，導致出口遭遇困難，因此同意取消。貿易署說明，為了協助國內業者因應歐盟對進口鋼鐵產品實施關稅配額，自今年7月24日起，針對輸往歐盟的9類鋼鐵產品實施出口管理措施，包括產品出口放行前須取得鋼鐵公會簽發的原產地證明書、自由貿易港區事業輸往歐盟須經經濟部核准，以及外國原產鋼鐵產品輸歐須向鋼鐵公會申請加工證明書等。然而，新制上路前，部分廠商於管理措施實施前已出口數量超過獲配實績配額，致使出口遭遇困難，而近期部分第26類鋼品業者反映我國獲歐盟第26類鋼品較往年少，經過討論一致同意取消第26類鋼品輸歐出口管理措施。經整體考量歐盟關稅配額實務運作情形及我國鋼鐵業者出口需求，刪除第26類鋼鐵產品，合計21項貨品號列，適用輸往歐盟出口配額管理措施、自由貿易港區事業輸往歐盟應事先經本部核准及原產地為外國鋼鐵產品輸往歐盟應檢附鋼鐵公會簽發加工證明書規定。另外，自貿港區及加工證明書原公告附件表格中，有16項貨品號列重複編列，本次一併修正。