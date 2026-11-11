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曾隨金州勇士隊奪得2022年NBA總冠軍的後衛普爾（Jordan Poole），今（10）日隨紐奧良鵜鶘隊作客大通中心，儘管鵜鶘以87：138遭勇士狂勝51分、個人全場5投僅1中只拿7分且正負值慘跌至-47，但在賽後受訪時，即將在今年球季結束後成為完全自由球員的普爾，毫無保留地對昔日老東家勇士告白，直言自己無比懷念灣區的團隊籃球氛圍，更大方坦承：「如果未來有機會，我當然肯定願意回到勇士隊打球！」而對此，柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）兩位元老都表態，歡迎普爾回歸。賽後面對媒體詢問是否懷念在勇士效力的時光，普爾不假思索地表示：「我？那當然懷念，毫無疑問。他們打球的方式真的太正確了，兄弟！球風非常漂亮，是純粹的團隊籃球，球隊氛圍特別棒。當你為一支球隊、一座城市付出大量心血並攜手拿下冠軍榮譽之後，你的名字就深深烙印在了這段歷史之中，所以感覺真的非常美好。問我想不想回來？當然想！」當被進一步追問若休賽季有機會是否願意重返勇士陣營時，普爾給予了無比肯定的答覆：「願意，我非常願意。這裡對我而言就像家一樣，今天開車前往球館、駛過海灣大橋時，所有的熟悉感都是那麼自然而然。而且很明顯，我的球風打法和當年在勇士時非常契合，除了我目前所處的體系不同之外，一切其實都沒有改變。我們曾經在這裡拿過總冠軍，證明這套體系完全可行且成功過，這也是身為球員踏上球場最終想追求的目標。」在勇士血洗鵜鶘的賽後，柯瑞出賽21分鐘攻下25分，替補出戰35分鐘的普爾則僅拿7分，但賽場勝負無損兩人深厚的情誼。當接受《水星報》記者戴卡斯（Joseph Dycus）訪問時，被問及最想與哪位昔日前隊友重新聯手時，柯瑞大方給予普爾最高規格的肯定：「在我想再度並肩作戰的前隊友之中，喬丹普爾絕對排在第一位（Jordan is at the top of the list）。」柯瑞隨後補充說道：「老實說，和我一起打過球的隊友裡面，很少有我不歡迎他們回來的。」令人玩味的是，曾於2022年季前訓練營對普爾動手引發軒然大波的格林，在談到普爾可能重披勇士戰袍時，同樣展現出完全支持的態度。格林坦言：「如果能重聚，那真的會非常不可思議。」回想起2022年的暴力風波，格林語帶懊悔地表示：「那是我回顧自己職業生涯時，會感到……的事情之一。但我對這件事（普爾回歸）完全沒有任何問題，只要球團認為這能讓球隊變得更好，我絕不會擋在中間，問題永遠不會出在我身上，永遠不會。」普爾特別點出自己目前的合約現況，向自由市場與灣區管理層釋放強烈訊號：「這是我合約的最後一年，本賽季結束之後我就會正式成為自由球員。未來會發生什麼事誰都說不準，但如果說全聯盟有一個地方能讓我感到安心自在，那大概就是我夢想起點的勇士隊。我現在需要持續學習，並在今年夏天為自己的職業生涯做出最優選擇。」值在經歷了這場大比分的潰敗後，普爾在賽後特別走向本場以10投8中、三分球4投4中狂砍23分7籃板的勇士超級新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），兩人英雄惜英雄在場中央完成了球衣交換。昔日奪冠功臣在歷經華盛頓與紐奧良的漂泊後，於合約年公開向金州拋出橄欖枝，也讓灣區球迷對這位昔日「茶水兄弟」成員未來是否真能上演重返舊金山的感人戲碼，增添了無限想像空間。勇士若想在季中發起交易迎回普爾，理論上可用穆迪（Moses Moody）搭配波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的合約作為交易包裹；然而名記史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）披露，因健康因素暫離球場的波爾辛吉斯（本季年薪2000萬美元、下季保障300萬美元）固然是勇士兜售的首要目標，但勇士球團堅決反對倒貼選秀權來出清這份合約。知名記者席格爾（Brett Siegel）進一步指出，勇士日前正是因為拒絕公鹿索討選秀資產的要求，才果斷否決了用波爾辛吉斯交換特納（Myles Turner）的提議；勇士高層立場相當堅定，若要承接高額合約，反而需要對方提供補償。