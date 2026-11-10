認為道奇休賽季當務之急正是「打線年輕化」，最重要的就是騰出空間栽培21歲潛力外野手德寶拉（Josué De Paula），好接班下一世代的主砲核心。

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野手平均年齡全聯盟最老 國聯冠軍賽慘被橫掃

讓位給21歲頂級新星 美媒建議交易赫南德茲

道奇首先該做的，就是為德寶拉清出一個先發席位。

若想為德寶拉清出位置，道奇必須考慮將提T.赫南德茲（Teoscar Hernández）交易出去，或是對其採取面對左右投輪替。

道奇迎接轉型考驗 培養自家農場很重要

本季登上大聯盟11場比賽，繳出打擊率3成23、1支全壘打與7分打點亮眼成績單

美媒《FOX Sports》於9日發布「MLB全30球團今冬最大需求」專題，深入剖析各隊季後的補強要務。其中，挑戰大聯盟史上首次世界大賽三連霸失利的洛杉磯道奇，由於隊上核心主力包括大谷翔平在內，年齡都漸長，美媒直接點破，報導指出，道奇隊去年的野手陣容平均年齡高居全大聯盟之冠。這種高齡化帶來的負面影響，在漫長的例行賽中逐漸顯露，到NLCS國聯冠軍賽被釀酒人4戰橫掃出局時，老態與體能問題更是暴露無遺。對於「道奇該如何順利實現打線年輕化？」這一課題，《FOX Sports》提出的首要解決方案，便是將目光投向隊內年僅21歲的超級新人外野手德寶拉身上。美媒直言：「」身為球團內評級最高的頂級新秀，德寶拉打擊天賦令人寄予厚望。然而，若要給予他足夠的打席與發揮空間，道奇陣容勢必得迎來體制上的「變革」。由於道奇指定打擊（DH）位置由大谷翔平獨占，右外野防區也有塔克（Kyle Tucker）這座不可動搖的大山，美媒分析指出：「這名21歲的左打潛力新星，。美媒強調，將這股青春活力注入逐漸老化的打線中，正是道奇目前最需要的強心針。雖然道奇隊本季在國聯冠軍賽鎩羽而歸，無法達成歷史性的三連霸霸業，但若想持續以「常勝軍團」之姿橫掃大聯盟，如何在維持戰力的同時順利完成世代交替，並寄望於年輕小將的冒出與活躍，將是道奇球團這個休賽季最重要的課題。