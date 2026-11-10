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林心如近日遭一位自稱化妝師的網友在Threads爆料，稱林心如曾因為妝容失誤，當場辱罵工作人員「你是白癡嗎？連妝都化不好你還能做啥？」掀起不少爭議，她的老公霍建華今（10）日出席Netflix影集《急診室的奇蹟》記者會時聊到一事，當場霸氣護妻，「不可能啦～」認為演員如果去惹工作人員，大概這行就不用混了。林心如日前在Threads被網友發文指控，透露她曾因為化妝失誤，當場痛罵化妝師，「你是白癡嗎？連妝都化不好你還能做啥」、「爛泥扶不上牆」等難聽字眼，沒想到貼文馬上被業界人士給戳破，稱是造謠抹黑，事發後爆料者也火速刪文。針對相關爭議，林心如老公霍建華今日出席Netflix醫療職人影集《急診室的奇蹟》記者會時，首度回應老婆傳聞，直接表示「不可能啦！」態度超級篤定。霍建華表示在演藝圈工作這麼久，從來沒看過演員這樣對待工作人員，「演員去對工作人員說不好的話，表示他不想混了。」認為這種行為根本不合理，老婆也絕對不會做這種事。面對網路上突如其來的造謠指控，霍建華稱這種荒唐爆料看看就好，透露林心如不太會把這些負面傳聞放在心上，護妻心切表情全部寫在臉上。