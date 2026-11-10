今彩539第115000272期今（10）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出2注，800萬元獎落桃園市、高雄市，貳獎部分則開出140注，每注中獎獎金2萬元。

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🟡11月10日今彩539頭獎開出彩券行

桃園市八德區大同里廣福路174號（1樓）－恭喜發財彩券行
高雄市三民區覺民路166號－億鼎發商行

▲高雄市三民區億鼎發商行今（10）日開出今彩539頭獎。（圖／GoogleMaps）
▲高雄市三民區億鼎發商行今（10）日開出今彩539頭獎。（圖／GoogleMaps）
🟡11月10日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：11、23、30、32、40、41，特別號28
49樂合彩：11、23、30、32、40、41。

今彩539：01、19、24、29、34。
39樂合彩：01、19、24、29、34。

3星彩：885。
4星彩：3614。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...