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在美國期中大選慘敗後，共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）開出第一槍，提案彈劾國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。對此，赫格塞斯週二親自在五角大廈召開記者會反擊，痛批彈劾是一場「政治鬧劇」，反駁馬西的主張非常站不住腳，並誓言自己將會繼續履行職責。美國總統川普（Donald Trump）也在記者會結束後第一時間於社群媒體發文，力挺赫格塞斯的辯護可以獲得「A+++」，並痛罵馬西是一個「徹頭徹尾的失敗者」。綜合外媒報導，赫格塞斯於記者會一開始就將自己與川普聯繫在一塊，「我們以前就看過這齣戲。他們彈劾了川普總統兩次，兩次都失敗了」。赫格塞斯說自己是因為支持川普而面臨彈劾威脅，「現在他們第三次嘗試，這次的目標是他的內閣成員。他們還會再次失敗」。赫格塞斯說針對他的彈劾提案是「一場由自負和怨恨驅動的政治鬧劇」，赫格塞斯堅稱他一直在執行「合法的軍事行動，並且這些行動都取得了成功」。馬西的彈劾提案中列出了8大理由，包括未經國會授權發動伊朗戰爭、濫用職權、指示國防部進行法外處決、無視最大限度減少平民傷亡的原則等等。赫格塞斯則說這些都是「政策分歧」，認為國會議員可在國會中透過立法和辯論來解決分歧，而不是發動彈劾。被問到副總統范斯（JD Vance）認為伊朗戰爭是共和黨在期中選舉失利的主因時，赫格塞斯說他非常尊重范斯，所以不會「互相指責」，並稱自己的強項「不是政治」，而是每天切實地執行工作。赫格塞斯也提到國務卿盧比歐對伊朗戰爭的說法，即這是一場「未必受歡迎，但或許有必要的軍事行動」，赫格塞斯稱自己也是如此認為，並強調如果能夠重來，他還是會支持川普的命令發動伊朗戰爭，「這樣做是出於正當的理由，即確保伊朗永遠無法獲得核武器」。赫格塞斯還指責記者會現場許多媒體人士，「對總統的恨已經超過對國家與軍隊的愛」。對於被問到明年1月將會由民主黨掌控國會，赫格塞斯表示他「一直都會向國會兩黨議員報告情況，以後也會繼續這麼做」。在記者會結束後，川普立即在個人Truth Social發文表示，「赫格塞斯的辯護可以拿到A+++，擊敗了心懷不滿、憤怒不已、敗選的前國會議員馬西，一個徹頭徹尾的失敗者！」彈劾提案要在眾議院通過，僅需要獲得簡單多數的議員支持即可，但是彈劾案送到參議院後，需要獲得至少三分之二的參議員支持才能成案。一般預料彈劾案即使在眾議院過關，也不太可能在參議院成案，因為目前參議院仍是共和黨居多數，即使選後檢討聲浪浮現，但在川普表態力挺赫格塞斯的情況下，想要得到三分之二的參議員支持，那意味著必須要有大量的共和黨參議員倒戈，而這似乎不太可能發生。