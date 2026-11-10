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選戰倒數18天，國民黨主席鄭麗文破圈接受鏡電視《大咖鏡來講》專訪，談到近期北市議員秦慧珠同台民進黨台北市長候選人沈伯洋比3號一事，她說「當然秦慧珠不可能支持沈伯洋」，但這樣博版面的行為，會引起支持者高度疑慮跟緊張，尤其選情緊繃時，「大家恨不得每天幫蔣萬安拉票，妳怎麼可以面帶微笑看著沈伯洋」，要候選人小心別引起不必要誤會。鄭麗文今接受《大咖鏡來講》節目專訪，針對秦慧珠引爆藍營基層不滿，她說選舉到了，各種狀況非常多，有時候譬如說新竹縣副縣長陳見賢，他不是刻意站台民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，是幫里長結果邱臣遠也來了，甚至徐欣瑩也來了，所以現實具體狀況很複雜，各種五花八門的狀況很多。鄭麗文以黨主席身分提醒所有從政黨員跟候選人，選舉選到最後有可能昏頭，一定要記住相關的分寸、分際要小心，不要誤踩紅線，不要一時昏了頭大家拱上台就上台，這些狀況一定要小心，尤其是從政同志不要忘記自己是國民黨，要記住自己的立場、團隊，還有兄弟姊妹在選舉。鄭麗文也呼籲大家也不要太過度反應，像是秦慧珠因為跟沈伯洋號次都是3號，結果同框，這種就要盡量避免，當然秦慧珠不可能支持沈伯洋，可是這樣子博版面的行為，就會非常引起支持者高度疑慮跟緊張，由其選情緊繃時，「大家恨不得每天幫蔣萬安拉票，妳怎麼可以面帶微笑看著沈伯洋」，支持者現在很緊繃，所以候選人要特別小心，不要引起支持者不必要的誤會。鄭麗文續道，秦慧珠也澄清說100%支持蔣萬安，不可能支持民進黨，但要避免可能產生的誤會，不要讓人家有任何瓜田李下或作文章的空間，這些候選人要很小心。她更爆料全台灣每天傳到黨部的很多，也有直接傳到她手機，都會趕快請組發會、地方黨部了解，是真的叛黨幫民進黨，還是什麼情形，候選人發現怎麼會有這樣狀況，有些也會很懊惱一時疏忽，因為有時跑場一定會遇到，本來就在開心拉票，忘記旁邊這個是對手或不同陣營，就會引起誤會。