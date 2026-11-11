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成龍在1999年時跟「乾妹妹」吳綺莉外遇，不僅如此還讓女方懷孕，掀起超大風波，為了平息粉絲怒火，他召開記者會時說「我犯了全天下男人都會犯的錯」，承認自己對不起正宮老婆林鳳嬌，但未承認吳綺莉肚中孩子是親生骨肉。成龍跟吳綺莉最初是在派對上認識，他直接走到女方面前叫出了吳綺莉的名字：「亞姐吳綺莉，你去問問整個香港，看有誰不知道？」不過最初吳綺莉覺得成龍沒讀書，沒有要理對方的意思，直到多年之後，兩人再次相遇，她也被成龍積極地追求給打動。雖然成龍對外都說吳綺莉是自己的乾妹妹，然而不久後，吳綺莉卻懷孕了，1999年她懷孕五個月時，兩人的婚外情正式曝光，同年11月女兒吳卓林誕生，成了大家熟知的小龍女。消息曝光後，成龍先是跟女方斷聯，並且開記者會澄清，說出了「我犯了全天下男人都會犯的錯」，遭到許多人撻伐，不過老婆林鳳嬌可是相當大肚，只讓成龍趕快把事情處理完就好，陪伴老公度過風波。林鳳嬌的不離不棄讓成龍感到相當愧疚，也從此浪子回頭，專心於家庭，甚至為了老婆改遺囑，把自己名下22億港幣（約新台幣84億元）財產全部留給基金會及林鳳嬌，未分給私生女吳卓林一分一毫。